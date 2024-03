El exabrupto de Ximena Capristo sobre Furia en GH que desencadenó su cancelación en las redes

Durante la emisión matutina del jueves, en el programa conducido por Georgina Barbarossa, se desató un intercambio de opiniones entre los panelistas respecto al comportamiento de Juliana, conocida como Furia, dentro de la casa de Gran Hermano. En este contexto, se contó con la presencia en el estudio de Florencia, exparticipante recientemente eliminada, quien expresó: "La idolatran a Furia". A lo que Gastón Trezeguet, reconocido exconcursante de la primera edición del programa de Telefe, respondió: "Ella lleva a todos a que hagan lo que quiere".

Posteriormente, Ximena Capristo tomó la palabra para afirmar con firmeza: "Para mí eso la perjudica a ella que todos hagan lo que ella quiere, porque alimenta ese ego que tiene, como diciendo ‘ella da contenido’, ‘ella hace’, y ella misma lo dice, me parece que la suben y la suben y la van a bajar de un balazo muy pronto, chicos". Añadió además: "Acuérdense de lo que yo les digo, la van a bajar primero de adentro porque la van a seguir dejando en placa y después del afuera la van a sacar”.

Asimismo, argumentó: "Porque para mí tiene mucha gente que la quiere, si bien yo siempre digo que es una gran protagonista del programa, es la uno, la que mejor juega y todo, pero hay mucha gente que no le gusta". Sus declaraciones provocaron un gran impacto en las redes sociales, generando tanto apoyo como críticas por parte de los seguidores tanto de Furia como de Gran Hermano. Entre los comentarios más destacados se encuentran: “Ojalá la cancelen”, “Dice que Furia es la agresiva, y bueno se verá reflejada en ese espejo, en el GH que ella participó no era justamente lo que se llama una bebé de pecho”, “No le gusta la ‘violencia/agresividad’ de Furia, pero ella SÍ puede fomentarla cuando le dé la gana…".

Estas polémicas afirmaciones de Capristo se volvieron virales, dando lugar a un intenso debate en línea. Ante esta situación, la exconcursante optó por expresar su posición a través de su cuenta de Instagram, compartiendo un mensaje en forma de historia para abordar el tema.

La actriz comenzó su intervención frente a la cámara del celular con una declaración inicial, “Bueno paso por acá porque tengo que aclarar algo que dije hoy en el programa de Georgina que tal vez cayó mal y la verdad es que no fue literal lo que dije”. En este sentido, precisó “la frase era: ‘la van a bajar de un ondazo’, que lo sigo pensando por supuesto, lo que pasa es que las fans de Furia no soportan que yo hable, no mal de ella porque yo digo que es una excelente jugadora, que se vio todos los Gran Hermano, que sabe jugar y todo pero a mí no me gusta Furia, chicos”, reiteró su postura respecto a la conducta de Furia dentro de la casa de Gran Hermano.



“Cuando uno dice que no le gusta Furia salen todos a atacar, a mí no me importa que me ataquen, yo voy a ser fiel a mis pensamientos, fiel a mi corazón, una mujer agresiva a mí no me gusta, entonces lo digo, lo comento, y lo voy a seguir haciendo. Así que les mando un besito para todos, sigan gastando tiempo en mí”, concluyó.

Las nuevas declaraciones de la esposa de Gustavo Conti también generaron un fuerte rechazo en las redes sociales, donde numerosos usuarios expresaron su desacuerdo con sus opiniones, subrayando la necesidad de una disculpa por sus comentarios considerados excesivos y fuera de lugar.