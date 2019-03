El feminismo según Cosse: con las que "sufren" y "no con las CEO"

Carolina Cosse, precandidata a la Presidencia por el Frente Amplio, se considera "una feminista que cree fervientemente en los partidos políticos". A su entender, los partidos son "los instrumentos de acción" que permiten "cambiar los rumbos" a partir de leyes sobre las cuales los gobernantes se ponen de acuerdo e "imponen".

La exministra de Industria convocó el pasado jueves a la escritora y periodista argentina Gabriela Borrelli a La Huella de Seregni, para plantear la relación entre los feminismos latinoamericanos, los partidos políticos y las políticas públicas. Una de las oyentes le preguntó si está de acuerdo con la teórica fallecida Rosa Luxemburgo —quien afirmó que "quien es feminista y no es de izquierda, carece de estrategia" y que "quien es de izquierda y no es feminista, carece de profundidad”—, y Cosse dijo que sí.

La precandidata recalcó que Luxemburgo le parece una "gran pensadora" y manifestó que el feminismo tiene que ser "político, activo y propositivo", como lo son algunas corrientes latinoamericanas de este movimiento social.

"Creo en el feminismo interseccional; que puede marcar interseciones con otras opresiones y marcar planes conjuntos", agregó. Como ejemplo puso las leyes contra la violencia a la mujer, porque a su entender estas no funcionan si no se articulan "con otros aspectos del Estado". Las víctimas de violencia de género tienen que ser "contenidas" y el gobierno debe darles "recursos para que puedan salir. No es solamente hacer la denuncia; es darle las herramientas para que esa mujer pueda salir", enfatizó.

Por el contrario, Cosse dijo que no cree en los "feminismos cosméticos" que, según explicó, "lo que hacen es poner parches, no para cambiar el mundo, sino para que todo siga igual". También se refirió a "los feminismos donde las CEO se ponen a discutir cuánto ganan" y dijo que ella, como feminista, tiene que "estar del lado de las que más sufren, no de las CEO".