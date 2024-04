El festival Kalorama aterrizará en Madrid con Massive Attack, Sam Smith .

El festival Kalorama, con dos ediciones a su espalda en la ciudad de Lisboa, ha anunciado este martes la celebración de una próxima ramificación en Madrid, entre los días 29 y 31 de agosto, que contará con artistas como Massive Attack, Sam Smith y LCD Soundsystem, entre otros.



El recinto ferial de IFEMA acogerá la nueva cita de la capital española con un cartel del que formarán parte otras estrellas como The Smile (la banda integrada por Thom Yorke y Jonny Greenwood, de Radiohead), Raye (galardonada como mejor artista del año en los últimos Brit Awards) o la contagiosa apuesta de Jungle.



El artista Ben Gibbard estará presente doblemente como integrante de Deah Cab for Cutie y de The Postal Service, en este caso para tocar su emblemático único álbum de 2003, 'Give Up'.



Completan de momento la oferta la electrónica de Peggy Gou, así como The Kills, Dudu Tassa & Jonny Greenwood, Ezra Collective, OVERMONO, Fever Ray, Soulwax, Yves Tumor, Yard Act, Nation of Language, Olivia Dean, Colectivo Da Silva, Tristán!, Huda y, cinco años después de su última visita a Madrid, también la banda Gossip con Beth Ditto a la cabeza.



Según ha especificado Last Tour, la promotora que impulsa otras citas icónicas nacionales como Bilbao BBK Live Festival o Cala Mijas, se trata solo de los primeros nombres de su cartel.



A partir del próximo 7 de mayo se podrán adquirir entradas a un precio especial de salida, con posibilidad de preventa en las 24 horas anteriores para todos los apuntados en una lista colgada en la web oficial de Kalorama.EFE