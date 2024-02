El filoso cruce entre Catalina y Florencia de Gran Hermano: "Sos una mentirosa"

Durante el tiempo que Catalina Gorostidi y Florencia Cabrera estuvieron dentro de la casa de Gran Hermano, se cruzaron varias veces. Por lo que, tras su salida, cuando se encontraron en otros programas, no dudaban en decirse todo lo que piensan en la cara y ayer tampoco fue la excepcion.

Al comenzar la entrevista, Gastón Trezeguet le preguntó a Flor sobre el origen de su enemistad con Catalina: "Yo creo que nace dentro de la casa. La verdad es que yo nunca le hice nada a Cata como para que ella esté enemistada conmigo pero bueno, ojalá que en algún momento seamos mejores amigas acá en el afuera". Ante esta respuesta, Gorostidi comentó que "ni loca" y Trezeguet indagó al preguntarle a la modelo por el rechazo que tiene la médica con ella, "Adentro ya no nos llevabamos pero bueno, afuera es como que sigue toda esta bola. A mi adentro de la casa me pasó que no me gustaban sus tratos hacia otras personas y yo se lo dije en la cara inclusive pero bueno, ella es así, es impulsiva".

Rápidamente, Catalina se vio consultada por las cosas que no entiende de Florencia: "Vamos a sacarnos las caretas. Flor ahora se está haciendo la paz y amor cuando siempre fue una falluta, una falsa... Adentro de la casa, afuera... Lo pueden decir mis compañeros, yo me llevo bien con todo el mundo, hablo con todo el mundo.." pero se vio interrumpida por Cabrera, quien expresó con ironía, "Si Cata afuera es lo mejor chicos, es lo mejor". Con un gesto de soberbia, la pediatra sentenció "Ya sé que soy lo mejor, no hace falta ni que lo digas. Sino, preguntale a tus tres fans que tienen banderas a tu casa".

Continuó respondiendo la pregunta, "A ver, yo no tengo odio por nadie, creo que, basicamente se nota que si todos nos llevamos bien afuera, entendimos todos que es un juego, salimos todos juntos y la única que no se junta es ella, es por algo. No viene a las salidas con nosotros, la invitamos y es tipo 'No puedo porque mis fans se van a enojar', no quiso venir a la Bresh... Deci la verdad, mentiras no porque después se ve todo".

Florencia aclaró que salió hace dos semanas de la casa, que los findes salió con sus amigos cercanos y se juntó con su familia. Destacó la importancia de ver a sus seres queridos pero que si ahora, el grupo del reality show, la invitara a la Bresh, iría. Isabel, ex participante de GH, la habría invitado a la famosa fiesta el fin de semana pasado pero la salida no se pudo concretar ya que se canceló. "Claro, ella hizo sola por un lado y todos nosotros por el otro", arremetió Catalina, omitiendo que ella había hecho un grupo donde no se la agregó a la creadora de contenido.

"Obvio que hice un grupo sin vos, claramente", reconoció Cata pero Flor continuó, "Y bueno, entonces qué te haces la buena acá, adelante de todos, diciendo tipo '¡ay, yo la integro! ¡yo la integro!'". La médica, fanatica del programa LAM, concluyó la conversación diciendo que le daba "verguenza ajena" pero que ella no tiene nada en contra de la influencer sino que no le gustaron las actitudes que tuvo afuera de la casa, que obviamente podrían empezar de vuelta.

Cabrera se mostró incredula e hizo un gesto, desconfiando de las palabras de Gorostidi, quien disparó nuevamente: No hagas así querida, ¿qué haces? Pará, porque me molesta que que seas tan mentirosa.. ¡Listo chau!".

La modelo negó ser mentirosa, le pidió que le muestre las "cosas" y aseguró que Catalina le escribe por Instagram "bardeandola".