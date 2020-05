El fútbol continúa parado en Uruguay, pero lo que no se detiene es la solidaridad

Los sectores más carenciados de la sociedad, cuyas necesidades se incrementaron con la pandemia de coronavirus, siguen recibiendo el apoyo de los actores del fútbol que están en mejor posición y que muestran en estas circunstancias su costado más solidario.

Las donaciones de alimentos y de productos de limpieza, tan necesarios en este momento, se repiten continuamente.

El viernes, Luis Suárez a través de su complejo deportivo y en colaboración con los supermercados Ubesur, entregó más de mil cajas con alimentos al intendente de Canelones Yamandú Orsi, para que éste los repartiera entre las personas más necesitadas del departamento canario.

El delantero de Barcelona también colaboró durante la actual crisis sanitaria con el barrio Casavalle de Montevideo, la ciudad de Salto y con los funcionarios de Nacional que fueron enviados al seguro de paro; en esta última acción participaron varios exfutbolistas tricolores y el actual plantel de Primera división.

Los jugadores de Nacional y los dirigentes, así como los integrantes del plantel de Peñarol, también ayudaron en su momento en la carga de camiones de alimentos para asistir a personas con necesidades.

Los futbolistas de la selección nacional, Diego Godín, Nicolás Lodeiro, José María Giménez, Cristian Stuani y Lucas Torreira donaron a CanastasUy, una organización sin fines de lucro que canaliza las donaciones de particulares y empresas para apoyar a familias vulnerables.

Diego Forlán también lo hizo, así como el exdelantero Rodrigo Mora, quien repartió personalmente en Rivera, su ciudad natal.

El entrenador de Cerro Largo, Danielo Núñez, trabaja en el CAIF Abejitas Laboriosas de Melo, que durante estos días incrementó los pedidos de ayuda y por lo tanto su labor solidaria.

La empresa Tenfield, a través de su programa de Responsabilidad Social Empresarial, apoyó a jugadores de la Primera división amateur, a personal de recaudación y a jugadores de básquetbol, así como a otros actores del deporte.

Los futbolistas de la ex divisional C, quizá los que más sienten la falta de actividad, reciben canastas en la sede de Salus, ubicada en Carlos María De Pena 5378. "El coronavirus pegó muy fuerte en la división. El que es trabajador independiente no puede trabajar y a otros los mandaron a seguro de paro. Pero también hemos recibidos pedidos de ayuda de muchos jugadores de la Segunda División Profesional así como también de jugadores recientemente retirados", contó a Referí John Ferreira, presidente de la Asociación Inclusiva de Futbolistas Amateurs (AIFA).

El fútbol en Uruguay sigue parado, sin fecha de regreso, pero lo que no se detiene es la solidaridad de futbolistas y exfutbolistas.