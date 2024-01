El fútbol despide a Franz Beckenbauer: homenajes y recuerdos en las redes sociales

“Con profunda tristeza tenemos que anunciar que mi esposo y nuestro padre falleció serenamente mientras dormía ayer, domingo, rodeado por su familia”, dijo una integrante de su círculo íntimo en un comunicado que fue divulgado públicamente por la agencia de noticias DPA. “Les pedimos que nos permitan guardar luto en paz y no hacernos preguntas”, sostuvo el comunicado.

El Real Madrid fue uno de los primeros clubes europeos en lamentar en un comunicado el fallecimiento del exjugador y destacó la figura de la estrella internacional como "una de las más grandes leyendas del fútbol europeo y mundial". “El Real Madrid C.F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Franz Beckenbauer, una de las más grandes leyendas del fútbol europeo y del fútbol mundial”, señaló el comunicado de la institución de la capital española. El Merengue expresó también sus “condolencias” y su “cariño a sus familiares, a sus compañeros, a sus clubes y a todos sus seres queridos”.

La FIFA posteó en sus redes una foto del capitán alemán levantando la Copa del Mundo en 1974, la cual lleva a su vez a una nota a modo de homenaje en su sitio oficial:

Por su parte, Lionel Messi posteó una historia en su cuenta de Instagram con una foto del gran líbero en acción:

La despedida de Messi

Por el lado de la cuenta oficial de Pelé, se recordó la figura de Beckenbauer y el cariño que por él sentía el astro brasileño. También aparecieron fotos de sus años en Estados Unidos:

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, le dedicó también un comunicado en el que trata a Beckenbauer de "leyenda del fútbol alemán y mundial":

On behalf of FIFA, Gianni Infantino, FIFA President, has made the following statement:



“A legend of German and world football, Franz Beckenbauer has achievements and triumphs which are etched in history and yet, for all his popularity, 'Der Kaiser' always remained modest and… pic.twitter.com/jWc5GDvdyV