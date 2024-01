El Gobierno expresó su confianza en la aprobación de la ley ómnibus y advirtió que no aceptará más modificaciones

En medio de otra semana intensa, el Gobierno nacional se dividió entre el paro general y la movilización de la CGT, así como la ley ómnibus, que logró dictamen favorable en comisión con varias modificaciones con respecto al proyecto original. Aunque 34 de los 55 votos a favor del oficialismo fueron en disidencia, desde el Poder Ejecutivo advirtieron que no consideran realizar más cambios antes de su tratamiento en el recinto.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, expresó hoy su confianza en la aprobación de la llamada ley Bases, primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado. A pesar de reconocer que algunos "diputados y gobernadores" aún tienen reservas en algunos puntos, aclaró que no tienen la intención de proponer nuevas modificaciones respecto al proyecto original del Gobierno.

"Todos los acuerdos a los que se han llegado con los bloques que han llevado a este dictamen de mayoría contemplan la máxima capacidad de cesión que tiene el Gobierno en función de lo que pretende de la situación económica de los próximos meses. Sabemos que hay algunos legisladores y gobernadores que tienen una visión diferente sobre esto", afirmó Francos.

En una conversación con el periodista Marcelo Longobardi en Radio Rivadavia, el ministro subrayó que el tema central es el de las retenciones, en el que varios gobernadores expresan su oposición. "Todos sabemos que es un mal gravámen, pero es el lugar del que hoy se puede obtener recursos para equilibrar la economía. La intención del Gobierno es mantenerlo. Por supuesto, en el proceso de la votación si los diputados resuelven que no se tocan, bueno, habrá que hacer recortes en otros sectores de la economía", advirtió Francos.

El Gobierno superó el primer obstáculo en la ruta para la aprobación de la Ley Ómnibus: en la madrugada de este miércoles, logró obtener el dictamen de mayoría en el plenario de comisiones después de intensas negociaciones con la oposición dialoguista. Sin embargo, las conversaciones se volvieron a estancar y la sesión prevista para mañana tuvo que posponerse hasta la próxima semana.

A pesar de obtener 55 firmas de los 115 miembros del plenario, 34 de ellas fueron con "disidencias parciales", incluso de sus aliados más cercanos, como el PRO. La UCR se dividió en dos mitades; de los 16 miembros del plenario, 8 votaron con el oficialismo y el resto optó por no respaldar ningún dictamen. Esto fue una manera de expresar abiertamente su deseo de que el Gobierno realice modificaciones adicionales en el texto.

Francos reconoció hoy que "es complejo tratar una ley que abarca tantos aspectos de la realidad de un país", pero señaló que eso ya era así cuando presentaron el proyecto y, sin embargo, lograron el dictamen en comisión.

"Creo que estamos muy cerca de poder aprobar la ley en la Cámara de Diputados. Quedarán algunos temas para discutir en el recinto, pero conceptualmente estamos convencidos de que la ley va a avanzar", afirmó el funcionario.

Francos, quien anteriormente se desempeñó como representante de Argentina en el Banco Interamericano de Desarrollo durante el gobierno de Alberto Fernández (renunció a ese cargo en noviembre del año pasado al unirse al equipo de Javier Milei), también abordó los comentarios del diputado Miguel Ángel Pichetto sobre la necesidad de gobernabilidad por parte del oficialismo.

"Estamos conversando todos los días. Entiendo el ánimo del diputado Pichetto, que es un hombre de gran experiencia y que ha tenido una actitud colaborativa para encontrar un punto de coincidencia, pero el Gobierno también lo ha hecho. El acuerdo de gobernabilidad se consigue cuando una ley de esta característica, que abarca muchos temas y de gran trascendencia, se sanciona. El Congreso la aprueba ley y le dice al Ejecutivo ‘goberná con esta ley’", afirmó Francos.

El ministro destacó que para el Gobierno ya es un logro significativo el hecho de que, a pesar de tener una posición legislativa minoritaria, se esté debatiendo una ley que aborda temas crucialmente importantes para la economía argentina.

"Cuando tengamos normas que no permitan explotar seriamente la cantidad de recursos naturales que Argentina tiene y no explota, eso va a ser el bienestar futuro de los argentinos. Mientras no tengamos las normas, eso no va a pasar. Llamen a los gobernadores de las provincias que explotan petróleo: están de acuerdo. Llamen a los productores del norte a ver qué opinan de la ley respecto al etanol. Van a ver que están de acuerdo. No es casual que hayamos avanzado hasta este punto y que hayamos conseguido acuerdos", añadió.

Ayer, Pichetto protagonizó un intercambio en redes sociales con el ministro de Economía, Luis Caputo, después de que este último compartiera un mensaje anunciando una reunión con funcionarios de su cartera para analizar posibles recortes de fondos a las provincias en caso de que no se apruebe la ley ómnibus.

“El Ministro de Economía Luis Caputo, que no tuvo la valentía de venir al Congreso, tiene que dejar de apretar a los gobernadores y tratar de buscar acuerdos con los gobiernos provinciales en lugar de amenazarlos”, expresó Pichetto en su cuenta de X.

Minutos después, el ministro de Economía respondió: “Diputado, si algo me sobra es valentía, por eso acepté este puesto en el peor momento de nuestra historia. Con respecto a no haber ido al Congreso, tenía cosas más importantes que hacer para el país como cerrar el acuerdo con el Fondo que estaba caído y estábamos al borde del default”.

En la misma entrevista, Francos respaldó las declaraciones de Caputo y afirmó que “no fue una amenaza, es una realidad”.

“No hay recursos para pagar la enorme cantidad de gastos que tiene el Estado nacional y los estados provinciales. Todas las provincias demandan fondos por distintos temas. Cuando no hay fondos, (el Ejecutivo) suprime las transferencias a las provincias porque no tiene plata para mandar. Y cuando se suprime la transferencia, las provincias van a tener problemas. No es una amenaza, es una realidad. Por ahí lo tomaron equivocadamente”, subrayó.