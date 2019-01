El hermano de Kevin Spacey reveló los abusos que sufrieron de su padre y dice que el actor repite su comportamiento

Desde enero y durante los próximos meses, Kevin Spacey va a pasar mucho tiempo en juzgados, como parte del proceso legal ante las denuncias por abuso sexual que han sido realizadas contra él. Desde el 2017, la estrella de House of Cards cayó en desgracia y perdió papeles como el de la serie de Netflix, que emitió su última temporada en 2018, o el de la película Todo el dinero del mundo, en la que fue reemplazado por Christopher Plummer con el rodaje ya terminado.

En medio de los escándalos y las idas y vueltas legales, el hermano mayor del actor, Randy Fowler (Spacey es el segundo nombre del actor, que se llama Kevin Fowler) analizó el comportamiento del intérprete, y afirmó que ha actuado de una forma muy similar a la de su padre, a quien reveló como un golpeador y abusador.

"Me pasé gran parte de mi infancia tratando de proteger a mi hermano de que fuese violado por mi padre, y 40 años después me entero de que se ha convertido en él. Es asqueroso", declaró Fowler en el podcast Drew and Mike Show, y citado por el diario español El País.

Según Fowler, el tuvo un destino diferente al de su hermano menor ya que en cuanto cumplió la mayoría de edad abandonó su hogar, pero Spacey, al ser más joven, siguió durante cinco años viviendo allí. "Mi percepción es que todo eso arruinó gran parte de mi vida adulta. Mi hermano, por otro lado, se hizo actor, ganó mucho dinero, poder e influencia y lo utilizó para atraer a sus presas", dijo Fowler, que considera que su hermano se convirtió en "la criatura" que era su padre.

Además, criticó al entorno de Spacey por protegerlo y ser cómplices de las situaciones de abuso denunciadas entre Estados Unidos y el Reino Unido, que ya son más de 30. Esta semana tuvo una audiencia en la que fue informado de los cargos presentados por William Little, por un hecho ocurrido en 2016.

Fowler ya había hablado de las agresiones de su padre en 2017. En aquel momento, había explicado además que Thomas Fowler estaba afiliado al partido Nazi estadounidense, y que ante los abusos "Kevin intentó ignorar todo lo que pasaba envolviéndose en una burbuja emocional y terminó quedándose sin sentimientos".