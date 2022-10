El mensaje de un hincha de Danubio para Callorda: "En la vida todo da vuelta"

En los tiempos que corren, donde la violencia suele golpear al fútbol uruguayo en los escenarios deportivos, un hincha se salió de contexto expresando su molestia contra un jugador rival con educación y respeto.

Se trata del Gringo, un hincha de Danubio, que en la previa al partido que su equipo disputaba ante Albion, le colgó en el alambrado del estadio Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff, un mensaje a Maximiliano Callorda, delantero del Pionero.

En el mismo, le recordó al corpulento goleador el gesto que este le hizo a la hinchada de Danubio el año pasado, el 1º de noviembre, cuando Albion venció 2-1 a la franja y quedó a un punto del ascenso, lo cual consumó en la fecha siguiente, por primera vez en su historia.

Callorda, formado en Defensor Sporting, festejó uno de sus goles tapándose un ojo, en alusión a los "tuertos", como se denomina a la hinchada violeta.

"Callorda, el 1/11/2021 nos hiciste dos goles en la B en el Charrúa y me dejaste enojado al gritarme un gol en la cara y hacer la seña de que eras tuerto (tapándote un ojo). Las vueltas de la vida. Un año después te espero en casa y vos volvés a la B y yo me voy a la Sudamericana. En la vida todo da vuelta. No te estoy pegando en el piso, pero espero que hayas aprendido la lección. Lo dije o lo pensé", expresó Gringo en su cartel. Para los tiempos que corren, todo un gentleman.