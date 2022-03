El ministro García informó que la Armada envió mal medidas para reparar un barco y el error costó millones de dólares

El ministro de Defensa, Javier García, informó este jueves que la Armada cometió un error en el envío de medidas para reparar la embarcación ROU04 "General Artigas". Los arreglos “no dan frutos”, señaló el jerarca en rueda de prensa.

El último episodio ocurrió cuando desde la Armada se envió mal unas medidas necesarias para la compra de repuestos. La compra se realizó y ahora el insumo no sirve. “Los errores se miden en milímetros, son errores en tecnología. Pero esos errores hacen que algo que costó millones, no funcione (...) Decisiones que se tomaron, terminaron no teniendo efecto”, expuso.

Luego de hablar con el comandante de la Armada y, en respuesta a un periodista, dijo: “Te digo sinceramente, me tiene preocupado ese tema. No me parece bien”.

La embarcación “está entrando y saliendo del dique” desde hace “mucho tiempo”, incluso “años” por reparaciones que “no dan frutos”, reconoció. Pese a que “hace años se le está invirtiendo”, agregó el ministro.