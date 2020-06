El misterio del precio del PlayStation 5: ¿cuánto se estima que costará en Uruguay?

La presentación de PlayStation 5 sedujo a más de uno a comprar la consola de videojuegos que será "100 veces más rápida" que su antecesora. La feroz competencia que se avecina entre la Xbox Series X fabricada por Microsoft y el aparato de Sony aún no tiene precios finales.

Sony lanzará dos productos: uno que tendrá una lectora de discos y otro digital, a través del cual se podrá comprar juegos solo por internet. Los importadores locales estiman que el precio en Estados Unidos, Asia y Europa rondaría entre los 500 y 700 dólares entre ambas versiones.

Gabriel Dittrich, dueño de X Uruguay, una de las tiendas de videojuegos más famosas del país, dijo que el precio "seguramente sea el doble" debido a los costos de importación. A eso hay que sumarle, agregó, que hoy es difícil conseguir PlayStation 4 en el país ya que el aumento de la demanda en el país y la falta de stock que hay de este producto hace que "se disparen los precios".

Cuando finalmente esta consola llegue a Uruguay, Dittrich proyecta el precio a US$ 1.099 para este año "y con muy bajo stock". Para el año que viene, prevé que se pueda estabilizar en US$ 1.000.

PlayStation 5

Mariana Ruiz, jefa de Tecnología de Mosca, uno de los principales puntos de venta de PlayStation en Uruguay, prevé precios más baratos. "Estimo se llegará a vender en Uruguay en unos U$S 800-850".

"La verdad que está toda la información bajo llave y no tenemos muchos datos desde PlayStation, pero nuestros contactos dentro de la empresa nos hablan de esos números", comentó y aclaró: "No hay nada confirmado y es una estimación de nuestra parte, no un hecho".

Ruiz tiene un punto de vista distinto al de Dittrich: "El precio debería de la PS5 debería estar entre un 15% y 20% arriba de la PS4", que hoy se consigue en Mosca a US$ 720. ¿Por qué? Ruiz asegura que aún "hay stock de PS4 en el mundo". "Y se siguen fabricando (como pasó durante el traspaso de PS3 a PS4, esto lleva algunos años de transición)", comentó.

"Si los precios entre una y otra están muy cerca quedaría stock de PS4 haciendo imposible vender esa mercadería", agregó.

En cuanto a Xbox, Dittrich estima que tendrá un precio similar.

La fecha

Sony anunció que la fecha de lanzamiento es para fines de 2020. Microsoft dijo que será entre el "otoño e invierno" europeo, por lo que es casi un hecho que será en el último trimestre.

¿Cuánto costó el PS4 en Uruguay cuando salió en 2013?

El sitio web de X Uruguay de noviembre de ese año muestra que la consola costaba 21.690 pesos. Con el dólar a $ 20.90 en noviembre de ese año, la cifra ascendía US$ 1.037 de la época.