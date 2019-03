El Nacional de Domínguez ganó en Venezuela con 81% de efectividad en los pases

Eduardo Domínguez se fue del Nasazzi dando la cara. La gente estaba indignada. Nacional volvía a dejar puntos. Esta vez ante un equipo que tiene como primer objetivo salvarse del descenso.

“Entiendo al hincha porque no le estamos dando los resultados que está esperando pero eso no me genera dudas a mí ni al equipo en la búsqueda que pretendemos. Se lo queremos dar de la mejor forma”, declaró el entrenador.

Para algunos, como se dice en el ambiente del fútbol: vende humo. Para otros, un entrenador que intenta plasmar una forma y un estilo de jugar.

Nacional fue a Venezuela a jugar con Zamora, un equipo que llegó con 13 derrotas consecutivas en Copa Libertadores, y ganó como quería su entrenador.

Así lo indica la radiografía del partido. Los números estadísticos presentados en la página de la Conmebol revelan que el elenco tricolor pasó de las palabras de Domínguez a los hechos.

Nacional tuvo casi un 47% de posesión de la pelota contra el 53% de su rival.

Chory, el que mejor la pasó

El hecho más significativo de la radiografía del debut de los tricolores en la Copa Libertadores es que el equipo tuvo un 81% de efectividad en los pases.

El equipo pasó la pelota en 296 oportunidades de las cuales 239 fueron pasadas correctamente y 57 no fueron a buen destino. Esto le brindó la mencionada efectividad de 81%.

El jugador más destacado a la hora de pasar el balón fue el Chory Gonzalo Castro. El delantero pasó la pelota 48 veces, de las cuales 43 fueron correctas y en apenas cinco oportunidades se equivocó.

El sacrificio de Santi

Santiago Rodríguez es una de las nuevas apuestas del técnico Domínguez. Desde su arribo a Uruguay se la jugó por el chiquilín.

El delantero dejó en clara su entrega por el equipo liderando la estadística de recuperación de la pelota.

Nacional tuvo 13 recuperaciones que se dividieron de la siguiente manera: Zunino 3, Santiago Rodríguez 3, Angeleri 2, Gonzalo Castro 1 y Arzura 1.

El elenco tricolor remató 9 veces al arco (4 afuera, 1 en el palo, 3 al arco 1 gol).

Los jugadores que más probaron al arco fueron Angeleri 3, Felipe Carballo 3, Bergessio 2 y Sant’ Anna 1.