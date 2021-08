El nombre de Diego Polenta vuelve a estar en la mesa de Nacional

Diego Polenta vuelve a sonar como posible refuerzo para Nacional. El zaguero de 29 años terminó su contrato con Olimpia de Paraguay y su nombre siempre seduce en filas tricolores.

Sin embargo, la directiva aún no inició ningún tipo de gestión para contar con su concurso y hay consenso en que la posibilidad de que el zaguero retorne al club deberá amoldarse a la situación del mismo.

En ese sentido volverá a ser clave el factor económico, un muro que en la era José Decurnex ha sido por ahora infranqueable para que las partes llegaran a un acuerdo.

Polenta jugó por última vez con Nacional el 30 de junio de 2018 contra Torque. Después decidió quedar seis meses parados y en 2019 emigró a la Major League Soccer para jugar con Zlatan Ibrahimovic en Los Angeles Galaxy.

En 2019 jugó en Los Angeles Galaxy

Tras una temporada se enroló con Olimpia donde jugó 25 partidos en los dos últimos años. En 2021 apenas tuvo presencia en dos encuentros por el torneo local y otros dos por Copa Libertadores.

En Nacional no se moverán de su realidad para lograr su retorno. El equipo fijó un tope salarial en US$ 30 mil y no se mueve de ese techo. Con Decurnex, el tricolor bajó drásticamente el presupuesto que le dejó José Luis Rodríguez a fines de 2018.

Olimpia, en 2020, le ofreció un contrato por aproximadamente el triple. En su momento, Polenta declaró que cuando le presentó esos números a Decurnex este le dijo: "Diego, si por esa plata no vas te llevo yo a Olimpia".

AFP

Desde 2020 estuvo en Olimpia

Además de esa realidad económica, en Nacional saben que para repatriar a Polenta -al que le deben mucho dinero en Olimpia- deberán sentarse a negociar con su representante Pablo Bentancur y en la directiva tricolor entienden que no es fácil negociar con el empresario.

Sin embargo, si hay período de pases hay esperanza. El nombre de Polenta está y la chance no está descartada de antemano.