El otro Sebastián Fernández: una banda de rock, la meditación y el futuro desde la línea de cal

Por Javier Tocar

"Practico cuatro o cinco veces por semana", afirma Sebastián Fernández. Aunque no habla de tiros libres o alguna jugada en especial sino de meditación. Fue algo que le llamó la atención por primera vez cuando compartía habitación con Esteban Conde, en la concentración de Nacional. La técnica de relajación que utiliza Fernández la ha ido trabajando durante algunos años, participando en charlas, y la utiliza como una herramienta para poder centrarse y obtener una nueva perspectiva para salir de la presión constante de fútbol profesional.

Diego Battiste

Sebastián Fernández con los dos pegotines de Valderrama y Nacional

Las distracciones

Explica a Referí que para el futbolista es crucial tener vías de escape para que la mente no se encuentre constantemente pensando en fútbol. Especialmente hoy en día que el tema de la salud mental y el suicidio están más sobre la mesa que nunca, "es necesario poder valorarse a uno mismo por fuera de los momentos con pelota". Sobre este tema en particular Fernández comprende desde la perspectiva de la experiencia, y en el final de su carrera cada vez más cerca, que la expectativa de lo que podría haber sido su recorrido ante la realidad de lo que fue, "puede generar una frustración muy grande y el foco excesivo en la carrera profesional puede ser doloroso".

"Nosotros tenemos muy ligado a estar bien, a estar contentos, con que me vaya bien en la cancha; que valgo como persona, si valgo como jugador de fútbol", una relación tóxica con el juego que debe ser interrumpida desde los escapes, un área que Sebastián, parece tenerla dominada.

La Banda del Parque

Además de la meditación, Fernández tiene una familia que le da un equilibrio en su día a día y una serie de actividades en las que recaer para pasar el tiempo y disfrutar. Por ejemplo, la música.

Durante el tiempo que coincidieron en 2016 con Esteban Conde y Mauricio Victorino, formaron una banda que tocaba rock uruguayo en las concentraciones.

"En la guitarra y voz el Coco (Conde), y el Mauri Victorino que le pega bastante bien a la batería". Así se armaba la banda en la que Sebastián tocaba el bajo.

Lejos de ser una banda profesional, los tres se juntaban con un profesor que les enseñaba la canción más fácil y cuadrada posible para evitar complicaciones en el ensamble.

"No, no sé tocar, soy un desastre", explica mientras explota de la risa y admite que solo cantaba Conde porque donde intentara hacer más de una cosa al mismo tiempo, se le caía todo.

Diego Battiste

Sebastián Fernández sigue entrenando para lograr nuevos objetivos en Liverpool

Y si le queda algún momento libre, se pasa leyendo a alguno de sus autores favoritos como Roberto Bolaño o Mario Levrero o participando de congresos de poesías en la librería de fútbol Bonhomía. "Siempre cambio los favoritos, pero ahora estoy leyendo Los Detectives Salvajes, que me encanta, un libro precioso".

El amor por el juego en la Liga Universitaria

Antes de hacer las formativas en Miramar Misiones, Fernández tuvo sus inicios en Carrasco Lawn Tennis de la Liga Universitaria. Por esa razón, luego de quedar liberado de Nacional en el medio del campeonato en enero de este año, llamó al club que lo vio nacer y volvió a vestir la camiseta blanca aunque fuera por un partido, hasta que por la pandemia se suspendió el fútbol amateur.

Pero algo quedó en ese tiempo que resonó en el jugador de Liverpool. Con el pasar de los años la presión de jugar en Europa y en Nacional, generaron cierta rutina deportiva en la que se pierde de vista el foco de lo significa jugar al fútbol. El cansancio de prepararse constantemente para el próximo partido y las desilusiones por no obtener el nivel grupal o individual son aspectos que en la vida del jugador profesional pasan factura.

Ahí está es el encanto del fútbol amateur. "Me hizo volver a conectar con eso de por qué juego al fútbol; por qué lo hago y volver a disfrutarlo; que aunque no me paguen, yo lo haría igual".

Nacional: sin arrepentimientos

Luego de llegar al club en 2014 con el sueño cumplido de ponerse la camiseta de Nacional, club del que es hincha, la relación de amor entre club y jugador se terminó en un tuit.

Para muchos y para Fernández fue una sensación rara la forma en la que se dio su salida en los últimos días de 2020. Con su último partido jugado sin público, uno de los grandes referentes del equipo, se despidió. Al final, el tiempo parece demostrar que pareció ser lo mejor para ambas partes. Por más de que la relación siempre había sido fructífera, el delantero cada vez tenía menos minutos y en un equipo tan competitivo como Nacional, ese número disminuiría aún más. Ya que el jugador seguía con ganas de jugar, en el medio de la pandemia fue un buen momento para no causar revuelo y que cada uno siguiera por su camino.

Sebastián Fernández y Esteban Conde en Nacional, 2018

"Estoy muy agradecido con todo lo que me dio Nacional y es normal que alguien que esté tan identificado con Nacional y con la gente, fuera difícil de sacarlo del club", dice mientras recuerda todos los buenos momentos que vivió y por los que está profundamente agradecido con el club.

El fin de semana deberá enfrentarlo y sabe que va a ser una situación incómoda para todos, aunque Fernández ya jugó contra Nacional, vistiendo la camiseta de Miramar Misiones y de Defensor Sporting.

"No tenía todas las vivencias que tengo hoy de haber estado tanto tiempo adentro del club, pero ahora estoy representando a este equipo y voy a entrar a ganar como siempre", sentenció el jugador que lleva tres goles convertidos en los últimos tres partidos.

Los procesos en los cuadros grandes

Ahora en Liverpool, un club que le ganó no uno, sino dos torneos en las últimas temporadas (Supercopa 2020 y Clausura 2020) a Nacional, es casi imposible no comparar el proceso por el que pasan ambos cuadros.

Los de Belvedere tienen un sello claro, un estilo de juego definido basado en la búsqueda de ventajas desde la posesión de la pelota, mientras que Nacional es una incógnita que depende de la temperatura de la temporada y el técnico de turno.

El delantero que ahora juega de extremo en Belvedere, cree que en los grandes hay procesos como en Liverpool y también un estilo de juego (más marcado por el resultado, pero un estilo al fin).

"Por ejemplo, la gente no banca más a un entrenador (de buen juego) porque... no aguanta más. Los dirigentes reciben esa presión y salen a buscar al mercado y en el mercado no siempre hay entrenadores de lo que quieren jugar ellos, pero necesita uno nuevo. Y ahí es cuando se desvían un poco del camino que tienen marcado", explicó.

Lo que se viene

Sin miedo por lo que vendrá, Fernández ya está terminando el curso de entrenador de fútbol, algo que le generó un alivio ya que sabe que una vez terminada su carrera de jugador, tiene claro lo que quiere hacer.

Por un lado, sabe que se llevaría bien con jugadores jóvenes ya que trabajó como profe y se llevó bien con todos. Pero más importante aún, quiere empezar desde abajo para poder aprender y agarrar confianza.

"Creo que me sentiría mejor estar frente a un plantel de primera ya con la experiencia. Me sentiría más cómodo. Y además para probar a ver cómo me siento. Si de verdad me gusta, si de verdad lo quiero hacer", un planteamiento que marca ya el tipo de entrenador que puede llegar a ser Sebastián Fernández.

Diego Battiste

Sebastián Fernández ya tiene casi completado el curso de DT