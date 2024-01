El padre de Tomás Tello rompió el silencio: “Quiero Justicia, porque si no la voy a hacer yo"

En medio de la conmoción generada por el brutal asesinato de Tomás Valentín Tello Ferreyra en Santa Teresita, su padre, Daniel, rompió el silencio y, en medio de su tristeza por la pérdida de su hijo, exigió justicia para los responsables del crimen.

En sus declaraciones, Daniel manifestó que “quiero que se haga Justicia. Yo me fui de Santa Teresita, estoy en la casa de mi novia porque es la única que me tranquiliza y no quiero hacer cagadas”.

“Quiero Justicia, porque si no la voy a hacer yo. No quiero que pase eso y darle un sufrimiento más a mi familia. Me estoy conteniendo, todavía no caí en lo que pasó. Me sacaron a mi bebé, me lo mataron más de nueve cobardes y nadie hizo nada”, agregó.

Tomás, de 18 años, fue asesinado durante la mañana de Año Nuevo por un grupo de agresores mientras se encontraba con amigos. La brutal agresión resultó en una puñalada en el pecho que le causó la muerte. Hasta el momento, nueve personas han sido detenidas en relación con el crimen, siete de ellas mayores de edad y dos menores, quienes quedaron a disposición de la Justicia juvenil.

Además, el padre de Tomás expresó su preocupación por la falta de presencia policial adecuada en Santa Teresita y destacó la necesidad de una mayor regulación en la ciudad.

Mientras tanto, el fiscal a cargo de la investigación, Pablo Gamaleri, tiene previsto indagar a los detenidos y se espera que el caso avance con el desarrollo de las investigaciones y la correspondiente actuación judicial.