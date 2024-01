El particular baile oriental protagonizado por El Tirri en el "Bailando por un Sueño"

En el transcurso de los últimos nueve programas, se presentó un despliegue de talento artístico en el marco de la competencia. Ayer a la noche, cuatro parejas participaron en la fase de baile, mientras que hoy se llevará a cabo la sentencia, el duelo y la eliminación en vivo, conformando un emocionante episodio en la dinámica del "Bailando por un Sueño".

El conductor, Marcelo Tinelli, en su característico saludo de "Buenas noches, América", hizo hincapié en la ausencia de Milett Figueroa, su pareja, durante la transmisión en vivo. Asimismo, comentó sobre el desempeño de los participantes en el ritmo libre de la semana, destacando la participación de los contendientes en la competencia.

Ayer se presentó la primera pareja de la noche, protagonizada por Luciano El Tirri y la Fiorella Giménez. El Tirri, previamente salvado por Moria Casán, protagonizó una performance inspirada en la cultura oriental, especialmente dedicada al "Año del Dragón". Vistiendo un atuendo de ninja con abanico y notables detalles de un samurái japonés, El Tirri demostró su compromiso con la temática.

Con seriedad, El Tirri compartió su conexión personal con la cultura oriental desde su infancia: “Por supuesto que sería una locura que hiciera esto sin estar compenetrado en esta cultura oriental. A los 7 años me llevaron al Festival de las Flores en Escobar y gracias a ellos conocí la tradición de las flores de Okinawa. Voy a hacer una performance con mucho riesgo. Hoy me puede costar el futuro de lo que me puede pasar a mí acá, voy a tomar riesgos. Tengo locura por los orientales”.

Su actuación, impregnada de elementos orientales, incluyó una coreografía envuelta en humo, luchas simuladas con espadas y una participación de un equipo de bailarines.

Al término de la presentación, El Tirri expresó cierto malestar físico, atribuyéndolo al esfuerzo considerable realizado durante la actuación: “Tengo un dolor de ciático porque todo esto es un esfuerzo, que hice casi todo yo”.

En el momento de las devoluciones, Ángel de Brito señaló ciertas críticas hacia la representación de la pelea de espadas, comparándola con una película nacional de baja calidad. El Tirri, justificándose, mencionó, “Es que no pude traer unas con filo porque ya tuve un accidente. ¿Te acordás que no fui a casa por cuatro días?”, le preguntó a Marcelo. “Tenía un tajo pero no te lo conté para no amargarte”. Flor Vigna compartió su aprecio por la originalidad, aunque no otorgó la máxima puntuación. Moria Casán elogió la destreza y la hipnotizante ejecución de El Tirri: “Empezaron los acróbatas con una destreza impresionante y esta fue la primera vez en todas las galas que tuviste lo que se llama el verdadero movimiento, que es la traslación del cuerpo a lo largo de toda la pista. Muy bien los ritmos con la cara, en un momento dejé de reírme porque me provocaste como una hipnosis. Yo noto que este hombre hoy ha sido excelso, encumbrado, maravilloso. Me voy a poner de pie para poner un 10″. Aníbal Pachano, en un tono humorístico, expresó su descontento y, manteniendo el suspenso, emitió un voto secreto.

Tinelli reveló que la pareja obtuvo la puntuación más baja en el ritmo hasta el momento. El Tirri y su compañera abandonaron la pista entre los aplausos del público, marcando el cierre de una actuación memorable en la competencia.