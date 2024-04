El peor momento de "El Pelado" López: "Se fue mi mamá, tengo roto el corazón"

Guillermo "El Pelado" López compartió con profundo pesar la partida de su madre, Nelly, quien falleció después de permanecer ingresada durante diez días en el hospital. A través de un emotivo mensaje en sus redes sociales, el conductor compartió fotos y videos que capturaban momentos felices junto a ella, tomados de la mano y disfrutando de su compañía.

"Hoy se fue una parte de mi vida... hoy se fue mi mamá... ‘La Nelly de Ramos’ y tengo roto el corazón...", comenzó su relato, describiendo el vacío irremplazable que dejó su partida. López pidió: “Cada uno que vea y lea esto, solo les pido que le deseen que ya esté tomando unos mates con Vicente, mi papá, su amor”.

Recordando los años compartidos, el conductor expresó: "Hace muchos años que le digo... ‘Si yo volviera a nacer, te volvería a elegir como mamá' y en estos últimos 10 días en la clínica, perdí la cuenta de cuántas veces se lo dije", revelando la profunda conexión y amor entre madre e hijo.

Al finalizar su mensaje, López explicó por qué compartió este momento íntimo públicamente: "Hago esta publicación porque cada vez que compartía algo de ella en mis redes, le encantaba leer los comentarios de ustedes... Gracias porque la hacían sonreír. Te amo Nelly para siempre", concluyó, acompañando su mensaje con un video que recopila momentos familiares al son de la canción "Para mi vida", de Benjamín Amadeo.

Ante este emotivo homenaje digital, los seguidores de López reaccionaron con un torrente de mensajes de apoyo y condolencias, destacando el hermoso vínculo entre madre e hijo y reconociendo que Nelly y Vicente ahora estaban reunidos nuevamente. Estas muestras de afecto virtual brindaron consuelo al conductor, quien agradeció el apoyo recibido durante este difícil momento.

“¡Te abrazo, Pelado! Seguro está tomando mate con su amor. Y siempre será tu ángel”, expresó una seguidora, mientras otra afirmaba: “No te conozco a vos personalmente, ni a ella. Pero de algo debés estar seguro, las mamás jamás abandonamos a nuestros hijos. Así como los hijos jamás nos van a olvidar. Ella te va a acompañar desde otro plano. Pero ya te llegarán señales, vas a ver. Abrazo a tu corazón”.

La apertura emocional de López sorprendió a muchos, ya que, siempre mantuvo su vida más allá de las luces de la fama y las redes sociales. “Siempre manejé la fama como si fuera la vida de otra persona. Es más sano y me sirvió mucho. Si me fue bien así, ¿para qué cambiar ahora?”, afirmó, con una trayectoria de 20 años en el mundo del espectáculo.

“Soy muy crítico conmigo, y a veces no termino de registrar que el que está en la tele, en la radio, soy yo. En mi cabeza, en un punto, quedó el pibe de Ramos, y no lo digo porque queda bien de manera marketinera; es así. A veces digo: ‘Qué loco, estoy al frente de un programa’. Es muy difícil lograr eso. Hay 20, 30 conductores de televisión en los canales de aire. No sé cuántos, pero no son muchos. Siento que mi trabajo es muy digno. Me tiene contento y orgulloso y eso supera mis expectativas. Hace tiempo que todo lo que sucede es bonus track y me pone recontento. No necesito más y más”, concluyó.

Posteo del Pelado López en Instagram