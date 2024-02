El picante enfrentamiento entre Alfa y Catalina de Gran Hermano: "¿Quién carajo te crees que sos?"

El reconocido programa Gran Hermano, transmitido por Telefe, continúa generando debates y controversias. En esta ocasión, surgió un inesperado enfrentamiento en las redes sociales entre dos exconcursantes del programa, Alfa y Catalina.

El conflicto se desencadenó cuando Catalina Gorostidi observó la participación de Walter Santiago en la tribuna del programa y optó por expresar su descontento y crítica a través de un mensaje contundente en sus redes sociales. "¿Qué carajo hace Alfa con nosotros? Tu GH ya terminó cariño", publicó la médica en su cuenta de X.

En respuesta, el mediático, fiel a su estilo, leyó el mensaje y reaccionó airadamente en la misma plataforma: "¿Quién carajo te crees que sos? Soy parte de GH y de este gran equipo, y de esta gran familia que es Telefe. ¿Crees que por basurear a todos, que por tratar de negrita con... a Rosina tenés chapa? No existís".

La confrontación no se detuvo ahí, ya que Walter continuó criticando a la pediatra: "¿Qué payaso te comiste?". Posteriormente, al percatarse del revuelo generado, Catalina optó por borrar su mensaje. Ante esta acción, Alfa comentó: "¡Jaaa! Borró el posteo... Pobre piba".

Tweet de Cata

Esto no quedó ahí. En una entrevista, Alfa aprovechó la oportunidad para expresar sus críticas de manera contundente: "Esta chica de Caleta Olivia está en la tribuna de Telefe como si fuera la que maneja todo. Ayer se puso una remera del Chino. Hace 15 días lo defenestraba al Chino. Entonces ,yo de verdad que no le creo nada. Aparte, después de haber visto cómo trataba a todos adentro, yo era Heidi directamente".

También rememoró que Catalina había arremetido contra Romina Uhrig por su ingreso a la afamada casa de Gran Hermano y la criticó nuevamente por su breve permanencia en el reality. "Ayer me molestó cuando directamente la atacó a Romina. A ella la llamaron para entrar en la casa. Romina no golpeó la puerta para entrar. A ella la llamaron. ¿Entonces? Con el mejor amor del mundo, entró a la casa para tratar de bajar los decibeles de agresión y esta pibita la empezó a agredir. ¿Cinco días estuviste vos ahí adentro? ¿Qué sabes vos? ¿Qué sabe ella? Pero bueno, dejémoslo así. Insisto, el protagonismo es de los que están adentro y no de los que están afuera", enfatizó.

Además, el mediático justificó su participación en el debate de Gran Hermano: "Ella se puso a cuestionar qué hacía yo en la tribuna Gran Hermano. Entonces le comenté que estoy en la tribuna Gran Hermano, porque cuando salí de la casa, en el debate que estuve con Santi del Moro, tuvimos picos de 30 puntos de rating. Mal que mal, dentro de la casa fui yo, no inventé ningún personaje y generé contenido que le sirvió a Gran Hermano y le sirvió a un montón de programas de espectáculos y por televisión. Por lo que yo vi cuando salí".

Finalmente, Alfa dirigió un mensaje contundente a Cata: "Le aclaro a esta chiquita que yo estoy en la tribuna porque tengo contrato con Telefe, porque en Telefe me quiere todo el mundo, desde el señor que abre la la la barrera para entrar al auto hasta Darío Turovelzky. Y porque tengo un gran cariño por la familia de Telefe y me siento parte de Telefe. Entonces, voy a estar en la tribuna, voy a estar donde tenga ganas y donde a mí me haga feliz estar y donde no le tenga que rendir explicaciones a esta pibita".

Tweets de Alfa