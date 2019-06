El Plan Ceibal llevó la robótica al Antel Arena

Por Bruno Gariazzo, especial para CROMO.

Centenares de jóvenes de zonas opuestas del planeta se reúnen año a año para colaborar por el bien común de la humanidad. El programa internacional de tecnología First Lego League, que involucra a más de 80 países, congrega a adolescentes de un abanico diverso de culturas para participar de una competencia amistosa en la que se evalúa el trabajo en equipo para solucionar problemas específicos a través de la ciencia y la tecnología. Este primer fin de semana de junio de 2019 el evento mundial tuvo lugar por primera vez en América Latina y Uruguay fue su sede.

Sana competencia

La instancia, organizada por Plan Ceibal, representante de First Lego League en Uruguay, tuvo lugar los días 30 y 31 de mayo y el sábado 1° de junio en el Antel Arena. En la competencia participaron más de 700 jóvenes de 26 países (Guatemala, Bolivia, Chile, Australia, Brasil, España, Turquía, Francia, Alemania, Grecia, Honduras, Israel, Italia, Rusia, Sudáfrica, Corea, México, Paraguay, Perú, Rumania, Colombia, Costa Rica, Estonia, EEUU, Argentina, y Uruguay), y de los 66 equipos participantes, 13 estaban formados por estudiantes uruguayos de liceos públicos y privados, así como de escuelas técnicas de UTU.

Para designar a los ganadores de este torneo internacional, el jurado tiene en cuenta varios aspectos. Por un lado, los concursantes deben diseñar, construir y programar un robot autónomo con los kits de robótica de LEGO Mindstorms. Los equipos deben presentar su robot, justificar la innovación y hacerlo atravesar en una pista una serie de retos asignados por los jueces.

Por otro lado, los integrantes de cada grupo son evaluados según sus “core-values”, es decir los valores que son el combustible de su proyecto y que siempre se resumen en la importancia del trabajo en equipo. Para demostrar el grado de esta “amistad funcional” entre sus miembros, cada equipo es llamado a realizar una determinada actividad que exija la participación de todos sus componentes. “Tenemos nuestros desacuerdos, como cualquier equipo, pero perseguimos la misma meta y trabajamos juntos para mejorar cada día”, se leía en el stand del equipo CreativeTechno, de Atlántida, Uruguay.

Finalmente, los participantes deben presentar un proyecto de investigación que busque solucionar de forma original algún problema relacionado a la temática seleccionada para cada torneo. Mientras en años anteriores las competencias giraban alrededor del uso del agua o de la ayuda a animales, este año el tema elegido fue “En órbita”, centrándose así todos los proyectos en mejorar las condiciones de vida de los astronautas en el espacio.

Jóvenes innovadores

Los equipos imaginaron varios problemas que se le podrían presentar a un ser humano en el espacio, pero el número de soluciones encontradas superaba por goleada al número de obstáculos. Muchos grupos coincidieron en los mismos aspectos a resolver: el nivel de radiación, la falta de alimento y los problemas emocionales por estar tan lejos de su hogar, entre otros.

El grupo Art’tesia, formado por estudiantes de segundo y tercero de un liceo de Auvernia, en el centro de Francia, idearon un módulo espacial compuesto de muchas capas aislantes para proteger a los astronautas de las radiaciones solares y cósmicas (aquellas provenientes de una supernova, es decir de la explosión de una estrella). Como materiales aislantes pensaron en utilizar agua encerrada entre dos capas de aluminio, kapton (una película plástica) y mylar (película de poliéster transparente y flexible), así como también, aunque suene extraño, los excrementos de la tripulación. “Nuestro proyecto es útil, viable, eficaz, no ocupa mucho espacio y no es caro comparado con otros lanzamientos como el Columbus”, dijo una estudiante de Art’tesia a Cromo. En efecto, mientras el módulo espacial Columbus de la Estación Espacial Internacional costó US$ 1,8 mil millones, hacer realidad su proyecto costaría tan solo US$ 540 millones.

Por su parte, el grupo Stellarbots, de Cape Town (Sudáfrica), imaginó un sistema hidropónico para cultivar alimentos vegetales en territorio marciano. La radiación, la falta de agua en estado líquido y las dificultades para transportar tierra desde nuestro planeta llevaron a los participantes sudafricanos a idear todo un sistema de abastecimiento de nutrientes para los cultivos.

El equipo Las Acacias, formado por 10 chicas de Galicia (España), se presentó al concurso con un proyecto para generar oxígeno utilizando el dióxido de carbono (CO2) presente en la nave espacial. Las jóvenes investigadoras pensaron en encerrar microalgas llamadas “espirulinas” (las mismas que usan los veganos y vegetarianos para sustituir las proteínas de la carne) en un tubo que denominaron “fotobiorreactor”. Estas microalgas no necesitan hacer la respiración celular, por lo que el único proceso que realizan es la fotosíntesis, consumiendo CO2 y expulsando constantemente oxígeno para sobrevivir. Las algas serían expuestas a ultrasonidos para solventar el problema de la microgravedad que impide la vida de estas algas. “En Tenerife, en la competencia que nos dio el pase para venir aquí, vinieron unos chicos de la Agencia Espacial Europea (ESA) que están trabajando con la espirulina, pero como no sabían cómo moverlas, les gustó nuestra idea y cuando terminemos aquí nos vamos a Barcelona a explicar nuestro proyecto”, contó a Cromo una de las integrantes.

Al final, todos ganan

Al final de la jornada del sábado, último día del First Lego League, se anunciaron los ganadores. En primer y segundo lugar quedaron seleccionados dos equipos brasileños, Big Bang y Tecnoway, respectivamente. El tercer puesto se lo llevó el grupo uruguayo Mig_Botics, del liceo de Migues, en Canelones, que ya fue premiado en el World Festival de Houston en abril de este año por el mismo proyecto: la idea de utilizar hologramas e inteligencia artificial para brindar soporte psicológico a los tripulantes de una nave espacial. Denominado “Salud de los astronautas”, el proyecto consiste en utilizar machine learning para que una inteligencia artificial pueda aprender, sesión a sesión, acerca de las necesidades emocionales de los tripulantes, agrandando así progresivamente una base de datos. “Esta inteligencia funcionaría como un psicólogo a bordo de la nave, sin necesidad de tener que llevar a otro humano al espacio, quien sufriría los mismos problemas psicológicos que sus pacientes”, explicó a Cromo Lautaro Ferraro, miembro de 15 años de Mig_Botics.

Al caminar entre los puestos que fueron armados el pasado 30 de mayo se respiraba la paz mundial alrededor de la ciencia. Era imposible no llenarse el lagrimal de esperanza en el futuro al ver a todas esas culturas jóvenes riendo juntas y compartiendo tanto sus proyectos como sus diferentes costumbres. No hay mejor símbolo de una sana globalización. El clima de compañerismo y aprendizaje retroalimentado quedan plasmados por estas palabras del equipo CreativeTechno de Atlántida:

“Cuando escuchamos la palabra ‘competencia’, podemos fácilmente pensar en un ganador y en un perdedor, pero nosotros no lo vemos así. Durante esta experiencia hicimos muchos amigos, compartimos nuestros pensamientos con otros equipos, y todo esto viene del concepto de un acercamiento amistoso y de soporte frente a nuestros competidores”.