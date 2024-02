El Polaco enfurecido por un insólito incidente en su barrio privado: "Me están rompiendo toda la casa"

Tras superar una profunda crisis, El Polaco, junto con su esposa Barby Silenzi, decidieron darle una nueva oportunidad al amor. A mediados de enero, el músico se tomó unos días de descanso en Mar del Plata, acompañado por su pareja, y también realizó un show sorpresa en un exclusivo parador de una de las playas del sur. Previo a esto, habían disfrutado de una semana de "luna de miel" en el Caribe, buscando fortalecer su relación tras la pelea. La pareja recibió el año nuevo en Punta Cana junto a sus hijas, logrando un espectacular inicio de año. Tras tomarse diez días de vacaciones, Ezequiel Cwirkaluk regresó con renovadas energías para enfrentar los desafíos del nuevo año.

En estos días, ya establecido en Buenos Aires para iniciar sus compromisos laborales programados para este año, El Polaco compartió imágenes de un incidente que ocurrió en su casa, ubicada en un barrio privado en zona sur, específicamente en Berazategui. Todo comenzó cuando el músico se despertó por la mañana y salió al patio, donde se encontró con que todo el suelo, incluso el agua de la piscina y parte del césped, estaba sucio debido a la materia fecal de unos gansos que deambulaban por su barrio.

Con su teléfono en mano, el cantante filmó el área de su casa que había sido ensuciada. "Mirá Sol, mirá, tengo toda la pileta cagada", comenzó diciendo el artista, mostrando su asombro y enojo. "Toda la casa cagada, hay que hacer algo con los gansos estos porque no son míos los gansos, son del barrio, de acá", exclamó. Luego, visiblemente enfadado, concluyó: "¡Pero que vienen a cagar a mi casa estos gansos!, me están rompiendo toda la casa, mirá".

Después, decidió tomar medidas y contactar a la administración del barrio cerrado. "Si no se van voy a llamar a alguien que los vengan a buscar, y se los lleven. Alguien tiene que hacer algo, perdoname que te rompa las bolas con esto, pero me están cagando toda la casa, hermano, las quieren picar a mis hijas, es un despelote", concluyó mientras seguía grabando las deposiciones esparcidas por su jardín. En una entrevista, Barby Silenzi confirmó lo sucedido: "Los gansos son del barrio privado, y cagaron todo en casa", expresó también molesta por la situación que su esposo había detallado previamente en las redes sociales.

Este año, El Polaco, tras su gira por la costa Atlántica, Rosario, San Luis, Mendoza y Santiago de Chile, anunció que, luego de concluir su participación en los carnavales del Norte, Tucumán y Santiago del Estero, tiene interés en incursionar en la televisión. "Hay algo de vuelta a los realities shows pero todavía no se puede decir. Me gustaría volver a hacer algo en la pantalla chica, el año pasado no quise porque es muy demandante y, cuando me comprometo, no me gusta fallar. Prefiero no hacerlo directamente", manifestó.