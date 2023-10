El "Pollo" Cerviño negó haber roto la perimetral que le impuso la Justicia

El locutor de la Rock and Pop, Alejandro "Pollo" Cerviño, negó este jueves haber roto la perimetral que le impuso la Justicia para no acercarse a su ex esposa y a su hijo, como denunció la mujer, en el marco de la causa que se le sigue por abuso sexual agravado por el vínculo contra su hijo.

"Como ustedes saben tengo algunas obligaciones que cumplir con la Justicia. En el día de hoy me trasladé a la Fiscalía N° 8 donde recibí una notificación de la declaración indagatoria y otras cuestiones, y después concurrí a la Comisaría 2° de Bernal, que queda en 25 de Mayo y Belgrano. Ahí me notifiqué con esta circular que les pasé recién con fecha de hoy durante la mañana. Esto es a una cuadra donde la madre dice que yo estaba violando la perimetral", aclaró Cerviño en diálogo con América TV.

“Estuve ahí en la Comisaría y luego fui a buscar a mi padre a la esquina de Avellaneda y Belgrano, a una cuadra de la Comisaría para subirme al auto y volver a mi domicilio”, expresó. “Calculo que si ella dice que nos vio puede ser que nos haya visto, yo no la vi a ella, estaba buscando a mi padre porque me había ido a buscar”.

"Yo fui hoy a las nueve y cuarto de la mañana a la Fiscalía y ahí estuve más o menos hasta las diez de la mañana esperando que me atiendan, me dieron la notificación y yo tenía una circular que me habían dejado ayer en la Comisaría y dije: ‘voy rápido a la Comisaría así termino todo el trámite’”, explicó en detalle.

Alejandro "Pollo" Cerviño en la nota que brindó este jueves a América TV:

Acto seguido, se le consultó si él estaba al tanto que por esa zona donde se movió vivía una amiga de su expareja. “No, desconozco, esa es mi zona, yo vivo a 5 cuadras de ahí. Es la zona donde yo me muevo habitualmente. Lo que quiero aclarar con esto es que me van a ver en esa calle hoy, mañana, pasado, pasado mañana, es la zona donde yo me muevo para hacer compras, trámites”.

La ex pareja del conductor lo denunció el 24 de agosto por abuso sexual de su hijo cuando el menor tenía 5 años con una presentación que hizo ante el Juzgado de Garantías Número 2 de Quilmes, a cargo del juez Martín Miguel Nolfi.

Cinthia García habló de lo que le sucedió a su hijo, que actualmente tiene 8 años, y reveló que empezó a sospechar cuando "rompía todos los juguetes y hacía dibujos con color negro".

"Empezó a cantar una canción con un contenido extraño" y tenía tics nerviosos", relató la mujer y agregó que todo sucedió cuando el niño tenía cinco años y se quedaba al cuidado del conductor de la Rock and Pop.