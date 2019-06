El precio del ternero llegó a un máximo en seis años y la hacienda sigue imparable

El mercado ganadero sigue prendido fuego en Uruguay. El precio del ternero alcanzó un máximo de seis años esta semana con un promedio de US$ 2,46 kg en pie, según el 208° remate de Plaza Rural. Los novillos también mostraron un incremento en sus valores de entre el 6% y 9% solo en comparación al remate anterior. A su vez, las vacas de invernada tuvieron el mayor precio en diez años, a un promedio de US$ 1,72 kg en pie, consignó Blasina & Asociados.

En este contexto, el precio de la tonelada de carne vacuna exportada sigue en alza alcanzando un promedio de US$ 3.848 la tonelada, US$ 79 por encima de la media de hace una semana. En lo que va del año Uruguay exportó 5.000 toneladas más que en el mismo período de 2018, con 209.711 toneladas versus las 204.827 del año pasado.

En lo que viene siendo un excelente año para los ganaderos con una oferta escasa y una demanda firme de parte de la industria, el precio de la hacienda gorda tuvo su décima suba consecutiva, con novillos que alcanzaron hasta los US$ 4 por kilo y las vacas US$ 3,80. Este rally alcista de los valores de la materia prima ya comienza pasar factura a los frigoríficos más pequeños que no pueden hacer frente a esos valores de la hacienda. De hecho, algunas plantas se vieron obligadas a reducir su actividad y enviar personal a seguro de paro. La semana pasada el frigorífico Florido decidió enviar a sus 175 trabajadores al seguro hasta julio en un principio.

Frigoríficos con números rojos

En un estudio realizado por el Instituto Nacional de Carnes (INAC) sobre las repercusiones que puede tener en la ganadería nacional el negocio de la exportación en pie, se advirtió que basándose en datos de 2017 que el 70% de los frigoríficos nacionales tuvieron resultados negativos. Según informó Búsqueda este jueves, el sector industrial atraviesa por momentos de costos que determinan “una faena por debajo del punto de equilibrio entre ingresos y costos”, ubicándose en un -14%.

Entre otras conclusiones y teniendo en cuenta que, según el informe del organismo, por cada cabeza faenada por debajo del punto de equilibrio los frigoríficos pierden “US$ 76 de margen de contribución promedio”, una disminución en los costos de 3,6% equipararía la ecuación.

En caso de reducirse los costos hasta un 7%, se obtendría “una ganancia neta de 1% sobre las ventas de carne”. De los 16 frigoríficos nacionales que fueron tomados para el estudio, se concluyó que solo cinco de ellos lograron rentabilidad en lo que fue el ejercicio

A su vez, se señala en el estudio que por cada 100 animales menos que se faenan la demanda de mano de obra para el sector se reduce entre 300 y 500 puestos de trabajo menos en el año. El informe también recogió críticas desde los productores ganaderos que entienden no abarca a toda la cadena del valor, si no que se enfocaba muy particularmente en una sola fase, la industrial.

En este contexto de valores tan elevados del ganado gordo, los frigoríficos nacionales de menor porte buscan achicar costos o directamente dejan de funcionar porque no pueden competir frente al resto de la industria y las dos multinacionales brasileñas (Marfrig y Minerva) que tienen el 41% de la faena.

El dirigente de la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines (Foica), Luis Muñoz, dijo la semana pasada que se trata de un año particular por las consecuencias de la fuerte exportación de ganado en pie en los últimos dos años y por la creciente tasa de extracción de ganado por parte de la industria, lo que determina existan menos cabezas.

A esto se suma una avidez de China por carne vacuna producto de la debacle que está generando la peste porcina en la potencia asiática. Ello ha tonificado los valores de exportación que perciben las industrias que tienen habilitado el ingreso para carne vacuna a este mercado en las últimas semanas.