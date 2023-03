El problema de desatención que preocupa a Ricardo Zielinski y cómo ve a los otros equipos uruguayos

El técnico de Nacional Ricardo Zielinski dijo que el triunfo de este sábado por 3-1 ante Boston River fue justo: "Sufrimos, Boston en algún momento nos dominó la pelota, pero después el equipo se reacomodó y en el segundo tiempo justificó el resultado", señaló el entrenador.

Analizó así la ubicación de Gastón Pereiro en la cancha: "La idea es que Pereiro genere junto con Fagúndez el desequilibrio en los últimos metros. Elegimos jugadores de técnica por encima de otros de marca. Apostamos a un equipo ofensivo. La entrada de los chicos (Cartagena y Chagas) bien, en esa posición se nos cayeron varios jugadores, no hemos tenido rachas positivas, pero miramos para adelante".

Añadió que "lo que hacemos con Pereiro es que juegue de enganche y marcamos con un solo 5; en algún momento retrocede pero juega por delante del 5 en el sistema 4-1-3-2. Es donde jugó siempre, de mediapunta, de enganche. Es un proceso que el equipo en general tiene que mejorar, no es un problema de un jugador o dos, todos los equipos tienen que jugar en conjunto".

Leonardo Carreño

Cartagena y Chagas en el festejo del gol de Gigliotti

Sobre la posición de Lozano como lateral y de Cándido más adelante, señaló: "Varias veces en el proceso anterior por ese lado participaron ambos. Nos parecía que Olivera era un jugador importante y había que generarle marca y a Cándido soltarlo. No salió tan mal porque no sufrimos tanto por las bandas".

Una de las preocupaciones que tiene el entrenador es el juego de pelota aérea, a favor y en contra: "Lo trabajamos mucho, está la virtud del rival, me preocupa, tenemos altura, hay una cuestión de desatención. Trabajamos mucho con pelota a favor, por ahí todavía no estamos finos, pero con trabajo vamos a mejorar".

También habló sobre el descontento de los hinchas: "Respeto mucho a la gente y tiene el derecho a manifestarse. El año pasado pasó lo mismo, hay que considerar algunas cosas que nadie considera. La gente tiene derecho a expresarse y nosotros trabajar y revertir la situación. Por momentos sufrimos bastante pero le damos para adelante".

Leonardo Carreño

Hinchas de Nacional

Señaló que debido a las lesiones "emparchamos el equipo, jugando con jugadores que hace tiempo no jugaban, pero no nos quejamos, no ponemos excusas".

Zielinski dijo además que "tampoco veo otros equipos que jueguen muy bien. No estamos en un nivel importante pero no veo alguno que juegue mucho mejor. Le pasa a todo el mundo en este inicio, pero no hemos ligado nada en todo el proceso. El otro día fueron dos zapatazos (los goles de Cerro) y no llegaron más".