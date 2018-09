El Preolímpico, torneo clasificatorio de fútbol para los Juegos Olímpicos, volverá a disputarse en Sudamérica para acceder a los próximos Juegos de Tokio 2020, informó este martes la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

El Campeonato Sudamericano Preolímpico Sub 23, tal es su nombre, que se había jugado hasta el 2004, regresará en 2020.

Según informó la Conmebol, el torneo se disputará entre enero y febrero de ese año en Colombia, que será la sede que acogerá el torneo que otorgará las dos plazas sudamericanas a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Este campeonato se disputó desde 1960 hasta 2004, cuando tuvo su última edición en Chile.

Desde entonces, los cupos se otorgaban a través del Campeonato Sudamericano Sub 20, lo que a veces generaba desfasajes entre las generaciones de futbolistas, ya que muchos de lo que lograban la clasificación no iban a los Juegos ya que estos son Sub 23, con la opción de tres futbolistas mayores de esa edad puedan ser convocados.

Ahora, con la vuelta del Preolímpico, se evitará eso ya que se jugará en el verano y a los pocos meses serán los Juegos.

Conmebol no informó si el fútbol femenino también tendrá el mismo sistema de clasificación.