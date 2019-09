El rezongo de su hijo por no defenderse del mote de neoliberal

Uno de los hijos de Ernesto Talvi vive en España, donde estudia filosofía. Según contó el candidato en la entrevista con De Cerca, a la distancia lo asesora y le envía sugerencias.

“Es un severo crítico, como son los hijos habitualmente. Me señala cuando cree que me equivoqué, me da sugerencias”, dijo Talvi.

Y allí contó cómo su hijo lo rezongó por su actitud en una entrevista. Talvi estuvo como invitado en el programa Esta boca es mía de canal 12. “En un momento dado el panel me decía ‘neoliberal’. Que ‘neoliberal para acá y para allá’. Lo aludieron mil veces y yo no contesté”, dijo.

“Todo el mundo me había dicho: ‘que bien que estuviste en no entrar en eso’. Pero el me dice: ‘Bo, loco. Te trataron de neoliberal y no atinaste a decir nada. Dejaste que te llenen la cara a dedos. No no, vos sos un liberal progresista desde que yo tengo uso de razón papá. Ser liberal progresista tiene derecho de ciudad en la Filosofía política, no es ningún invento tuyo. Definite, decí lo que es ser un liberal progresista, decilo’, me dijo. Y yo le dije: ‘Y bueno decime tu que es ser un liberal progresista’”, relató el candidato

Mirá el video de arriba en el que Talvi define qué es ser un “liberal progresita” y cómo fundamenta su filosofía política.

