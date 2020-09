El rol de Gargano para Saralegui y Urretaviscaya que apura el regreso

Jonathan Urretaviscaya está cerca de volver a las canchas. Tras recuperarse de su rotura de ligamentos sufrida el 8 de febrero en el último amistoso de preparación, contra Deportivo Maldonado, el extremo entró en la cuenta regresiva para pegar la vuelta y empezar a recuperar forma futbolística.

"Urreta está bien, ya está haciendo trabajos con pelota pero le falta empezar a trabajar la velocidad. Además de lo futbolístico hay que analizar cómo está emocionalmente como para ver en los próximos partidos cuándo está pronto para largarlo a la cancha", dijo el martes Mario Saralegui en Tirando Paredes que se emite por AM 1010.

Urretaviscaya fue la principal apuesta de Diego Forlán para encarar esta temporada. Fue la gran figura del equipo en los amistosos de pretemporada pero tuvo la fatalidad de volver a sufrir una lesión que ya lo había castigado en setiembre de 2018, poco después de integrar el plantel de Uruguay que fue quinto en el Mundial de Rusia.

Después de rescindir su contrato con Monterrey el jugador firmó con Peñarol hasta la finalización de la presente temporada.

Este miércoles a la hora 15.15, el aurinegro visitará a River Plate en el Parque Saroldi. Pero Urretaviscaya aún no estará disponible como sí lo estará Walter Gargano quien se había sentido tras el último partido de Diego Forlán en Peñarol, contra Wanderers, y que no entró en la convocatoria en el primero de Saralegui, con Liverpool.

"Hay muchas que me pude dar y otras no", dijo Saralegui sobre Gargano. "Puede jugar fácilmente como un 5 con un recorrido corto, manejando la pelota con su experiencia y siendo el apoyo emocional del equipo. Pero si tengo que poner dos volantes para que se repartan la cancha y hacer recorridos largos se me complica. Esto es como un rompecabezas, pero nos traen para tomar decisiones", agregó el DT marcando pautas claras sobre cuál será el rol de un jugador clave en el bicampeonato 2017-2018.

Después de River, el aurinegro debe jugar con City Torque (sábado, hora 20.15, Campeón del Siglo), Colo Colo en Santiago en la reanudación de la Copa Libertadores (el próximo martes, hora 19.15), Plaza Colonia en el Prandi, Jorge Wilsterman (24 de setiembre en Cochabamba), Colo Colo (29 de setiembre), Progreso y Fénix para concluir el Apertura.

"Está todo tan parejo, cualquiera le gana a cualquiera, que si encontramos cierta regularidad podemos estar en la definición", dijo Saralegui el lunes a 100% Deporte que se emite por Sport 890. El entrenador no tira la toalla por el Apertura y además piensa en seguir lo más cerca posible de los líderes porque el torneo es largo y la Tabla Anual decisiva.

Aún no firmó su contrato y sabe que se vienen tiempos críticos debido a que el club fijó fecha para las elecciones: 5 de diciembre. "El cargo del entrenador siempre es interino", dijo y expresó que el representante Gerardo Monge se encargará de negociar las cláusulas que están pendientes para dejar pronta la firma definitiva de su contrato.

Mientras tanto, el equipo sigue sumando entrenamientos y Saralegui insiste en transmitirle su impronta al equipo. El sábado se vio la primera muestra ante Liverpool al ganar 3 a 2 dando una muestra de carácter tras arrancar 1-0 abajo en el marcador.

Ahora se viene River y la última vez que visitó ese feudo perdió 1-0 por el Torneo Intermedio 2019 y al darsenero ya lo dirigía Jorge Fossati. Es más, el aurinegro perdió en tres de sus últimas cuatro visitas al Saroldi, escenario en el que volvió a jugar en 2016 tras estar 24 años sin ir y jugando de "visitante" en el Centenario.

Antecedentes con River en el Saroldi

Camilo Dos Santos

Intermedio 2019: Ganó River 1-0

Segunda rueda 1936: River Plate 1-0

Segunda rueda 1940: River Plate 2-0

Segunda rueda 1983: Peñarol 1-0

Segunda rueda 1985: River Plate 2-1

Primera rueda 1986: 2-2

Primera rueda 1988: 1-1

Uruguayo 1989: Peñarol 2-0

Primera rueda 1992: Peñarol 1-0

Uruguayo Especial 2016: River Plate 3-1*

Clausura 2017: River Plate 2-1

Clausura 2018: Peñarol 1-0

Intermedio 2019: River Plate 1-0

* Se jugó a puertas cerradas por sanción a Peñarol

Abascal por Kagelmacher

Gary Kagelmacher quedó afuera de la convocatoria contra River por una contractura en el recto y por esa razón Saralegui no podrá repetir el equipo que puso contra Liverpool.

Su lugar será ocupado por Rodrigo Abascal quen con la llegada de Saralegui perdió la titularidad en detrimento de Fabricio Formiliano.

La salida de Kagelmacher le hizo un lugar en la convocatoria a Robert Herrera quien no fue convocado por Diego Forlán en la post pandemia.

🚨 Lista de convocados de #Peñarol. Gary Kagelmacher descartado por lesión. Walter Gargano vuelve a la convocatoria. #VamosQueVamos pic.twitter.com/Qqxp2nkzQK — #VamosQueVamos (@VQV_Futbol) September 8, 2020

Peñarol jugará entonces con Kevin Dawson, Giovanni González, Fabricio Formiliano, Rodrigo Abascal, Joaquín Piquerez; Jesús Trindade, Cristian Rodríguez; Facundo Pellistri, David Terans, Facundo Torres; Xisco Jiménez.