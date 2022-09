El rol de los Directorios en la transformación digital

Los líderes empresariales señalan la existencia de un déficit tecnológico en los Directorios. En los últimos años la inversión e implementación de tecnología aumentó drásticamente, pero sobre lo que no se ha puesto énfasis es en qué medida se comprometieron los Directorios o Consejos de Administración en los temas tecnológicos.

La transformación digital, que ya estaba en camino en muchas organizaciones, se aceleró de una forma exponencial durante los años 2019, 2020 y 2021. El 85% de los CEOs aceleraron las iniciativas digitales durante la pandemia. En 2022 se estima que el gasto en TI será de 4,4 billones de dólares, lo que significa un incremento de 4% con respecto a 2021, mientras que en el gasto del consumidor final en servicios de nube se proyecta un incremento del 20.4% en 2022, para llegar a los 494,7 mil millones de dólares, según Gartner Inc.

A principios de 2022, el Deloitte Global Boardroom Program encuestó a más de 500 directores y altos ejecutivos para conocer qué están haciendo los Directorios alrededor del mundo en cuestiones tecnológicas. ¿Están los Consejos de Administración tomando acciones para cumplir las nuevas demandas tecnológicas? ¿Se están asegurando que las inversiones en tecnología están alineadas con sus objetivos estratégicos?

Fernando Oliva, socio director de Consultoría en Deloitte Spanish Latin America, destacó la importancia de que quienes toman las decisiones estratégicas en las organizaciones entiendan las posibilidades que sus recursos tecnológicos les brindan y cómo estos pueden potenciar los resultados si se alinean con sus estrategias corporativas. “La transformación digital ya ha modificado la forma en que las organizaciones generan valor. Este cambio, se aceleró en los últimos años y si bien hay empresas que lograron adaptarse invirtiendo fuertemente en tecnología y transformación todavía queda mucho lugar para mejorar y sobre todo sacarles jugo a las inversiones realizadas”, explicó Oliva.

Fernando Oliva

Los principales planes de inversión en tecnología de las organizaciones encuestadas:

1. Aumentar su capacidad de procesamiento de información para potenciar la efectividad de las decisiones corporativas.

2. Mejor la experiencia del cliente mediante recursos digitales.

3. Transformar la forma de gestionar la ciberseguridad.

El informe evidenció que la inversión y la implementación de tecnología aumentó considerablemente, pero reveló una brecha entre la tecnología y el compromiso con la transformación digital por parte de los Consejos.

Más del 80% de los miembros de Directorios encuestados se sienten confiados para entender y cuestionar las estrategias tecnológicas de sus organizaciones. Si bien la mayoría de los directivos están conformes con su entendimiento y compromiso en estas cuestiones, ese optimismo no se ve reflejado en los ejecutivos encuestados: más de la mitad cree que el Consejo provee insuficiente supervisión en cuestiones tecnológicas.

Fernando Oliva explicó que los altos ejecutivos tienen que entender claramente el impacto de las posibilidades de las nuevas tecnologías, no sólo para apoyar sino para cuestionar y retar las decisiones que toman los equipos ejecutivos. Si los directores no dominan estos temas, corren el riesgo de depender en gran medida de las opiniones de los ejecutivos. Por otra parte, las empresas que no cuenten con un perfil tecnológico en su Consejo están dejando pasar oportunidades; aquellas que tienen mayor visión estratégica tienden a sumar a estos perfiles a sus Consejos, porque lo entienden como una ventaja competitiva. “Sin importar la industria, o el sector de la empresa, la tecnología puede y debe potenciar y amplificar las posibilidades de los negocios. Por esto, los Directores y CEOs no deberían delegar todos los temas tecnológicos a los CIOs o equipos de tecnología, sino que deben tomar la tecnología como una cuestión estratégica de su organización y apoyarse en todo su equipo directivo, no para entrar en los detalles, pero si para considerar a la tecnología en los grandes lineamientos estratégicos y el monitoreo del negocio”, afirmó Oliva.

Otra dificultad que se identificó en la encuesta es el desafío de demostrar causa y efecto entre las inversiones en tecnología y el crecimiento de la empresa. Los encuestados dijeron que les es difícil identificar el retorno de estas inversiones por los sistemas fragmentados de reporte y las métricas de performance que usan en sus organizaciones.

Para que los Directivos puedan mejorar su capacidad de supervisar las inversiones y recursos tecnológicos en sus organizaciones, los encuestados en el reporte de Deloitte remarcan dos recomendaciones principales: educar a los miembros del Directorios en las últimas tendencias tecnológicas y desarrollar un plan más global para identificar cómo la tecnología se alinea con los objetivos estratégicos de la organización. Además, destacaron la importancia de sumar miembros al Consejo con experiencia en tecnología como otra forma de aumentar la capacidad técnica de los equipos directivos. En relación a la educación a los miembros de los Consejos o Directorios, “lo importante es ayudar a que todos los altos ejecutivos entiendan conceptualmente las tecnologías emergentes y que puedan identificar las posibilidades y riesgos en sus negocios, pero tampoco que se pierdan en detalles técnicos o terminologías (de las que muchos expertos abusan) que al final del día agobian y no ayudan a entender lo importante, que es como las mismas pueden ayudar o poner en riesgo nuestro negocio” concluyó Oliva.