El secreto para que el cambio de hábitos se quede

Está en tus manos mejorar las cifras de la glicemia, el colesterol, la presión arterial, el peso corporal, el perímetro abdominal. Sí, a veces cuesta más que otras y puede llevar tiempo pero cada uno de ellos son logros posibles y hacerlos tuyos está en el famoso: “hay que cambiar de hábitos”.

En las guías médicas que se publican año a año figura todo un capítulo dedicado a los "cambios terapéuticos del estilo de vida", o sea precisamente de nuestros hábitos, de esas cosas que hacemos – o dejamos de hacer - todos los días, a veces sin darnos cuenta.

Es la sumatoria de todas nuestras opciones cotidianas es lo que cuenta. Parece un detalle pero son esas veces que elegí comer sanito, tomarme esa agua saborizada sin edulcorar, salir a caminar o irme a esa clase de yoga, hacerme un rato para meditar, acostarme tempranito, lo que me va cambiando las cifras de laboratorio, de la balanza y el centímetro y quizás lo más lindo, lo que me va cambiando cómo me siento: la energía y el ánimo.

Las oportunidades de cambiar nuestra pisada habitual en estas opciones pueden pasarnos desapercibidas en el ajetreo diario. A veces ni cuenta nos damos que hubiéramos tenido un ratito para salir a caminar o para sentarnos a meditar o para hacer alguna compra de comida sanita de pasada para casa.

Otras veces, puede pasar que esa pequeña acción nos parezca insignificante frente a la magnitud del cambio que tenemos que lograr y no las ponemos en práctica porque no las valoramos. Sin embargo, estas pequeñas opciones cotidianas son clave, se van sumando en el día, las semanas y los meses y van cambiando nuestra diaria reconstrucción.

Lo cierto es que para que esas opciones vayan apareciendo tenemos que buscarlas intencionalmente, armando un buen plan de acción – que siempre incluya el “plan B”! - y repetirlas, repetirlas, repetirlas, aunque no veamos resultados aparentes. Si vamos cambiando nuestras rutinas habituales para que sean más sanitas, eventualmente los resultados aparecen, casi cuando menos nos lo esperamos. Precisamente porque esta falta de resultados – generalmente los “éxitos” con la balanza – nos quita entusiasmo, necesitamos estar atentos a mantener en alto nuestra motivación para seguir nuestro plan de acción

Dicho esto, también necesitamos ser flexibles respecto a nuestro plan de acción – tener el Plan B pronto, sí, y también tener una actitud amable hacia nosotros mismos esos días en que el plan B también nos falla o más bien nosotros le fallamos al Plan B, esos día en que simplemente no tenemos ganas – no tenemos la famosa voluntad – de “cumplir” con plan alguno.

Un escollo común es nuestra tendencia al “todo o nada”, al perfeccionismo, y si no “cumplimos” es probable que nos sintamos mal con nosotros mismos, que nos rezonguemos o que nos justifiquemos.

Hoy la ciencia del mindfulness nos ayuda con este tema proponiéndonos, adoptar una actitud amable y comprensiva hacia nuestra dificultad para cumplir con lo que nos habíamos propuesto, en lugar de rezongarnos o criticarnos. La hipótesis – que ha sido comprobada – es que si en lugar de criticarnos dedicamos esa energía a buscar formas de apoyarnos seguramente encontremos formas más prácticas y realistas de cuidarnos.

En otras palabras, cuando nos tratamos con más cariño, escuchamos nuestras razones reales por no cumplir con el plan y nos permitimos fallar y aceptar que así es, vamos a poder levantarnos y encontrar mejores soluciones.

Por ejemplo, si te habías propuesto salir a caminar siempre 6am y después de 3 días maravillosos de caminatas tempraneras vino una racha de trabajo intenso, no lograste salir más tempranito y te diste un montón de palo lo más probable es que caigas en decir “ves, no sirvo para esto, caminar no es para mi y no sé para que me molesto en empezar!”. Seamos honestos, suena dramático viéndolo por escrito pero todos nos hemos dicho cosas como estas – o bastante más dramáticas y hasta desagradables.

En cambio, si nos tratamos con cariño y nos damos el beneficio de la duda a nosotros mismos, podemos ponernos a pensar qué más puede estar fallando. Tal vez vos sí servís para caminar, para el ejercicio, para todos los desafíos que te propongas y para el cambio de hábitos también pero bueno, justo pasar levantarte 8.30am a 6am en la misma semana que tenías esa gran presentación de trabajo no era muy viable. Por qué no probar caminar a las 8am, levantándote solo 30 mins antes que de costumbre, o cambiarlo para tu hora de descanso al mediodía.

Cuando nos tratamos con cariño la ciencia indica que literalmente tenemos más posibilidades de encontrar alternativas y soluciones.

Así que, la próxima vez que sientas que no cumpliste con tu plan de acción, pensá que “errare humanum est”, sacudite el polvo y enfocá toda tu energía en encontrar maneras posibles, realistas y amigables de seguir sumando cosas buenas.

Lic. en nutrición Maren Torheim

Autora del libro “Como comer sano para adelgazar”, Maren trabaja desde hace más de 30 años en policlínica y piso en uno de los sanatorios más importantes del país. Se formó en Uruguay y también en el extranjero, profundizando en la dieta cetogénica para el control de epilepsia.

Siempre ha priorizado el trabajo en equipo, trabajando desde hace más de dos décadas en un equipo interdisciplinario con un cardiólogo y psicólogas para el cambio de hábitos, y con neurólogos y neuropediatras en la dieta cetogénica.

Más recientemente Maren se dedica a un emprendimiento familiar de alimentación detox y saludable, ofreciendo cursos online con coaching nutricional en TanVerde.