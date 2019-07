El sustituto de Rodrigo Amaral está en el plantel: es Gustavo Lorenzetti

Gustavo Lorenzetti llegó a Nacional con un gran pasado y un presente dudoso. Después de ganar casi todo con Universidad de Chile (cuatro títulos nacionales, dos Copa Chile, una Supercopa y la Copa Sudamericana 2011), el argentino no fue tenido en cuenta por el técnico Darío Kudelka en el último semestre de 2018. Buscando continuidad, el volante zurdo de 33 años llegó a préstamo a Nacional en enero de 2019. Fue la cuarta incorporación del plantel que entonces dirigía el argentino Eduardo Domínguez, que ya había contratado a Octavio Rivero, Rodrigo Amaral y Pablo García.

El Duende (así lo apodaron en Chile) llegó para ser titular en Nacional, pero se conjugaron varios puntos para que no consiguiera continuidad: su bajo rendimiento, un desgarro en isquiotibiales y el excelente desempeño de Amaral.

De los 22 partidos oficiales que disputó el tricolor en el semestre pasado, Lorenzetti solo actuó en nueve. En cuatro lo hizo desde el arranque y en los demás ingresando desde el banco de suplentes. Cuatro partidos disputó con Domínguez y cinco con Gutiérrez. No marcó goles.

La grave lesión de rodilla que sufrió Amaral en la penúltima fecha del Apertura (rotura del ligamento cruzado), abrió un hueco difícil de llenar en el equipo. Álvaro Gutiérrez le pidió a los dirigentes un sustituto para Amaral, pero la economía del club no pasa por un buen momento, por lo que no es fácil encontrar un futbolista que marque la diferencia y que se encuentre al alcance de Nacional. Uno de los nombres que surgió la semana pasada fue el del argentino Juan Vieyra que defiende a Nacional de Paraguay, pero no cuenta con los pergaminos que, por ejemplo, tiene Lorenzetti y ya está en el club.

Además, éste está realizando una muy buena pretemporada en Miami, por lo que Gutiérrez lo tendrá en cuenta en los primeros partidos. "Lorenzetti es el sustituto ideal de Amaral", expresó el entrenador en las últimas semanas. También dijo que el juvenil Santiago Rodríguez puede jugar en esa posición de enganche. Sin embargo, antes de irse al Mundial sub 20, Rodríguez rindió de muy buena forma jugando más cerca del arco rival y por las bandas. El juvenil se perdió los últimos cuatro partidos del Apertura, incluido el clásico.

Gutiérrez suele utilizar el sistema 4-2-3-1, por lo que necesita un jugador que se mueva detrás del centrodelantero.

El 23 de abril, el mismo día que Santi Rodríguez firmó contrato por tres años con el club, Nacional jugó en el Mineirao contra Atlético Mineiro y ganó 1-0 por la Copa Libertadores. Ese fue tal vez el mejor partido de Lorenzetti en el equipo tricolor, mostrando muchas de las facetas futbolísticas que lo adornan: precisión con la pelota, pase filtrado, generador de fútbol con los delanteros. Después no repitió.

Sin dinero para gastar, sin un candidato que pueda marcar la diferencia, Lorenzetti es la mejor opción que tiene Gutiérrez en este momento para sustituir a Amaral, quien se perderá lo que resta de la temporada.

Sin embargo, en el amistoso de este martes frente a Red Force de Estados Unidos, el jugador que ocupó la posición de enganche fue Kevin Ramírez, alternando con Santiago Rodríguez. El tricolor empezó jugando con Sergio Rochet; Guillermo Cotugno, Guzmán Corujo, Felipe Carvalho, Matías Viña; Rafael García, Gabriel Neves; Santiago Rodríguez, Ramírez, Gonzalo Castro y Gonzalo Bergesio.