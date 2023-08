La pelea entre el Kun Agüero e Ibai pasó a mayores: "Creo que podemos perder la amistad"

En las últimas horas se produjo un tenso cruce entre el Kun Agüero e Ibai Llanos producto de una broma por parte del argentino sobre la eliminación de Porcinos en la Kings League, que no le hizo ninguna gracia al streamer y podrían perder la relación de amistad que tienen.

Ayer por la noche Gerard Piqué realizó un canal de reproducción en Twitter en la cual los usuarios que seleccione el anfitrión hablan entre sí como una especie de llamada y los espectadores pueden ingresar y escuchar en vivo.



Agüero se unió y por esa vía aseguró que podría perder la relación de amistad con Ibai y confesó que se comunicó con él luego de que el Kun haya puesto en Twitter “Nadir” y un emoji de chancho dando a entender que el jugador de Aniquiladores fichará por Porcinos: “Me llegó un mensaje de Ibai, pero no lo puedo decir, es picante. Un mensaje que casi perdiendo la amistad. Que ayer Ibai mandó un mensaje muy picante al grupo de la Kings League innecesario y yo puse un chanchito ¿Cuál es el problema? tampoco me enojé, me pareció que lo que dijo no tenía nada que ver con la broma que le hice entonces bueno, a partir de ahora me la pela todo y todo lo que vea en el grupo lo voy a filtrar”, expresó un poco enojado en el final.

Nadir 🐽 — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) August 2, 2023



Posteriormente, dió un indicio del mensaje que le envió Ibai: “Yo creo que es una palabra que no se puede usar. Es contra mí. Creo que se puede perder la amistad, no se yo lo quiero mucho a Ibai, pero creo que no va a ser lo mismo”, agregó.

A todo esto, Piqué compartió su opinión: “Tú estás en tu derecho de poner lo que quieras, pero sabes que hay cosas delicadas y gente que se puede sentir mal, ahora bien si tú te has sentido mal en el pasado porque han filtrado cosas tuyas, y ahora con lo de Nadir hay alguien que se pueda sentir mal pero... Jugar a este juego puede ser malo”, confesó.

Ibai expresó que terminó el split pasado con la moral muy baja, que ni siquiera acudió al programa de despedida, y eso condujo a que Kun Agüero realizara una broma, que se hizo viral, que no gustó en absoluto al español. Por ende, en tono de venganza, el creador de contenido reveló en el grupo de Whatsapp de la Kings League el secreto mejor guardado de Agüero entre el resto de presidentes, acción que por supuesto molestó a Ku.

“No lo voy a decir, pero se nota que está enojado. Ha revelado algo innecesario, algo que no debería haber puesto. Están todos los presidentes ahí y es una información de algo que estoy tratando de hacer con la Kings League y que se enteren todos los presidentes y todo el mundo... Aunque yo creo que muchos presidentes también desean que se haga eso", aclaró el ex futbolista en directo.

A su vez, en base a esto Ibai amenazó con expulsar al Kun de la Kings League, algo a lo que está dispuesto a aceptar el argentino: “Si Kunisports porque Ibai quiere tiene que dar un paso al costado y no seguir más en la Kings League, por mí no tengo problema. No hay ningún problema si no quieren que esté. Obviamente, sabemos que la Kings League la maneja Cosmos con Piqué y todos, pero Ibai también estuvo metido. No vivo de ello tampoco, no es que me esté haciendo rico. Lo hago para divertirme y a veces se gana y a veces se pierde, pero hay cosas que hay que bancarse", sentenció el ex jugador del Manchester City en directo.