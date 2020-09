El tuit de apoyo a Forlán que salió de la cuenta de Peñarol tras la llegada de Saralegui

Un tuit que salió en la cuenta de Twitter oficial del Club Atlético Peñarol causó revuelo este martes a la noche, ya que se manifestaba el apoyo a Diego Forlán, quien fue cesado el lunes, luego de que la institución presentara oficialmente a Mario Saralegui como nuevo DT del primer equipo.

“Perdonanos @DiegoForlan7 nuestros dirigentes NO te merecen”, decía el tuit que fue publicado a las 22:25 de este martes y que fue eliminado minutos después.

En los minutos que estuvo a la vista de los tuiteros, la cuenta oficial de los aurinegros tiene 316.000 seguidores, la publicación tuvo al menos 88 respuestas, 168 retuits y 564 faveos.

Diego Battiste

Luego, el tuit fue eliminado, pero varios usuarios le hicieron captura de pantalla y lo volvieron a publicar en las redes sociales y a compartir a través de WhatsApp.

Además, en la misma noche, otras cuentas oficiales de clubes se refirieron a la situación que había pasado en la cuenta aurinegra.

“Ojalá nunca me pase”, señaló la cuenta de Progreso.

Ojalá nunca me pase 👀 — CAProgreso-Oficial (@ProgresoOficial) September 2, 2020

Por su parte, en la de Liverpool se publicó: “QUE NUNCA ME PASE QUE NUNCA ME PASE QUE NUNCA ME PASE QUE NUNCA ME PASE QUE NUNCA ME PASE QUE NUNCA ME PASE QUE NUNCA ME PASE QUE NUNCA ME PASE”, con un gif de Homero Simpson.

QUE NUNCA ME PASE QUE NUNCA ME PASE QUE NUNCA ME PASE QUE NUNCA ME PASE QUE NUNCA ME PASE QUE NUNCA ME PASE QUE NUNCA ME PASE QUE NUNCA ME PASE pic.twitter.com/5MHDTxqJLH — Liverpool F.C. (@LiverpoolFC1915) September 2, 2020

El tuit de los carboneros y la polémica que generó traspasó las fronteras y el tema fue noticia en Argentina, en la cuenta de TyC Sports, y también en medios deportivos de Brasil y Ecuador, entre otros.

TUVIERON QUE BORRARLO || (FOTO) Polémico tuit de la cuenta oficial de Peñarol, en apoyo a Forlán https://t.co/1v71WGexyd pic.twitter.com/lCFOUN1JTg — Ecuagol (@ECUAGOL) September 2, 2020

En la interna del club la publicación del tuit no cayó nada bien y averiguan qué fue lo que pasó, si la cuenta fue hackeada o si hubo un error de sus administradores.

“Estamos intentando averiguar”, dijo a Referí el vicepresidente de Peñarol. Rodolfo Catino. “Sé que no es fácil encontrar si el problema viene de afuera o de adentro (del club), pero vamos a hacer todo lo posible para averiguar qué fue lo que ocurrió”, agregó.

Peñarol jugará este miércoles a las 20:15 ante Liverpool en el Campeón del Siglo, en el que será el debut de Saralegui al frente del equipo.