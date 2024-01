El video de Daniela Celis en la pileta a días de dar a luz

A pocos días de dar la bienvenida a sus gemelas, Daniela Celis y Thiago Medina disfrutaron de una tarde de piscina con dos de sus mejores amigas, Julieta Poggio y Romina Uhrig, quienes se conocieron en la casa de Gran Hermano 2022.

A pesar de la ansiedad de Daniela por el inminente nacimiento de sus hijas, la ex participante se divirtió y lució su pancita de embarazada en bikini. En las imágenes compartidas, se la ve con una enorme sonrisa mientras sus amigas la filman y le toman fotos.

Julieta Poggio compartió las imágenes en sus redes sociales y comentó: "Buenas con esta morocha. ¿Será esta la última vez que la vemos con pancita?", haciendo referencia al avanzado estado de embarazo de Daniela. ¡La llegada de las gemelas está muy cerca!

Daniela y sus amigas ex Gran Hermano

Dani casi duerme sentada por los dolores

“Semi sentada. Literal, como te lo cuento. Casi no descanso y a veces lloro porque no puedo dormir. Thiago está durmiendo, me escucha lloriqueando, me pregunta qué me pasa y le digo que no puedo dormir. Me duele todo el cuerpo, no encuentro ubicación en la cama y si me muevo a la derecha, me acalambro todo el lado derecho y si me pongo para la izquierda, me pasa lo mismo...”.

“Entonces intento boca arriba pero el peso me ahoga porque las bebés aplastan mis órganos y no me dejan respirar. Me ahogo y cada cinco minutos tengo que cambiar de posición, hasta que el sueño me supera y me duermo”, cerró, cansada.