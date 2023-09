El video del bautismo de Andrea Rincón: rompió en llanto y dijo que se arrepiente de todo

Andrea Rincón no tuvo una vida fácil. Atravesó adicciones, relaciones violentas que la hicieron llegar a situaciones límite. Pero en el último tiempo logró dejar atrás ese pasado y encontrar un equilibrio en su vida.

Hace unas semanas se la vio muy feliz en unas imágenes que compartió en sus redes sociales con su nueva pareja, Mauricio Corrado. Y en las últimas horas subió a su cuenta de Instagram fotos y videos de su bautismo en la iglesia Épica, en el que se la vio muy conmovida.

"¿Te arrepentís de todo aquello que hiciste consciente o inconscientemente delante de dios?" La actriz rompió en llanto en ese instante y admitió: "me arrepiento de todo".

Tras estas palabras, avanzó la ceremonia: vestida con una túnica blanca, Andrea Rincón se sumergió en una pileta para recibir el sacramento.

En su cuenta de Instagram también compartió un mensaje con sus seguidores. "Cuando uno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 2 CORINTOS 5:17 - “LA BIBLIA”. Gracias a mi familia y amigos por compartir este momento tan especial y único conmigo. Son como Rexona… ja. Mi Amor Eterno… Gracias Totales!!"

Andrea Rincón se aferró a la religión para dar un volantazo en su vida. En una entrevista con La Nación de 2021, ya había contado la importancia que tuvo la iglesia para su recuperación. "Desde hace tres años, desde que conocí al pastor Emanuel, los domingos voy a la iglesia. Él hace cosas increíbles. Después de eso paso a almorzar con mi abuela y mi tío porque viven cerca y de ahí me vuelvo para mi casa. Me hizo bien acercarme a Dios. Dios me salvó la vida y entendí que si hubiese agarrado la Biblia antes, tal vez no me pasaba todo lo que pasó”.

"Cuando empecé a leer la Biblia, me di cuenta de que es como el manual de instrucciones de cómo vivir. Para estar tranquilos y no tener que anestesiarte hay que orar. Lo hago todas las noches y todas las mañanas. Creo en Jesucristo, en el Espíritu Santo, en Dios, y me hace bien", contó la actriz en la entrevista.