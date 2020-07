El videojuego más caro de la historia: Subastan cartucho de Super Mario Bros en más de US$100000

Coleccionistas de videojuegos encuentran dentro del mercado piezas únicas y muy valoradas. La más reciente es un cartucho de 1985 de Super Mario Bros para Nintendo, que es considerada la copia de un videojuego que más cara se ha vendido en la historia.

El cartucho se vendió en US$ 100.150 durante una subasta en Heritage Auctions. Esta cifra supera los récords mundiales alcanzados en 2014 y 2017 cuando se subastaron un cartucho del Nintendo World Championships en US$ 100.088 y un cartucho también de Super Mario Bros en US$ 30.000, respectivamente.

La copia subastada es ahora propiedad de Jim Halperin, fundador y copresidente de Heritage Auctions, la compañía de subastas de artículos de colección; Rich Lecce, coleccionista de videojuegos; y Zac Gieg, propietario de una tienda de videojuegos.

Particularidades del producto

Varios detalles fueron los que hicieron que el cartucho de 1985 se convirtiera en el nuevo récord mundial. En primer lugar, Wata Games, un sitio web dedicado a calificar videojuegos coleccionables, le dio una calificación de 9.4 y una certificación A++. Esto implica que el producto es una rareza y de que no se trata de cualquier copia de Super Mario.

En segundo lugar, la caja está prácticamente intacta. Este videojuego es uno de los primeros 17 de Nintendo producidos en Estados Unidos en 1985, los cuales no venían envueltos sino sellados con sticker. Más adelante, la empresa se dio cuenta que esto terminaba maltratando las cajas, por lo que empezaron a venderlos con envoltura transparente.

Estos 17 títulos que venían con el primer embalaje sólo se vendieron en Nueva York y Los Ángeles. La idea era analizar la respuesta de los consumidores tras el lanzamiento de la Nintendo en ese país. Estuvieron en las tiendas unos pocos meses, ya que más tarde fueron retirados para vender la siguiente versión de cartuchos envueltos con cajas transparentes.

A su vez, entre 1985 y 1994, la caja de Super Mario Bros tuvo 11 variantes con diferentes reimpresiones que ajustaban detalles del texto y la imagen, así como también se cambiaban los materiales de la caja y embalaje. El cartucho subastado es la primera de esas 11 versiones de caja.