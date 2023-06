Elecciones en Córdoba: Ganó el peronismo por tres puntos pero el candidato de JxC no lo reconoce y se espera el recuento definitivo

El candidato peronista Martín Llaryora se impuso en las elecciones a gobernador de la provincia de Córdoba, el segundo distrito electoral de la Argentina, al obtener tres puntos más que su contrincante de Juntos por el Cambio, Luis Juez, quien sin embargo no reconoció la derrota, se quejó por las demoras verificadas el domingo durante el recuento de votos y anunció que esperará el escrutinio definitivo para poder contar "voto por voto".

Llaryora, actual intendente de Córdoba que responde al gobernador peronista Juan Schiaretti --precandidato presidencial-- obtuvo el 42,76% de los votos contra el 39,76% que cosechó Juez, con un total del 94,90% de las mesas procesadas.

Tras cerrarse el domingo las urnas a las 18 horas, los primeros datos colocaban a Juez en la punta, pero con el pasar de las horas, esa tendencia se revirtió y Llaryora quedó posicionado en primer lugar aunque en un conteo de votos que fue muy lento, y despertó sospechas en la oposición.

"Yo a los tramposos no les acepto nada, a los bandidos no les reconozco nada, me hubiesen llamado anoche, me hubiesen dicho cómo era el tema, hubiesen hecho las cosas como corresponde", dijo este lunes Juez en diálogo con Radio Mitre Córdoba, y adelantó que esperará contar los votos "uno por uno" en un escrutinio definitivo que puede demorarse más de una semana.

La diferencia entre ambos candidatos es de 57.651 votos, y se destacó en la jornada electoral el bajo nivel de participación con el 68,27% de los habilitados para participar de los comicios.

En caso de confirmarse el conteo provisorio, el peronismo cordobés logrará retener el territorio que gobierna desde 1999, luego de la victoria de José Manuel de la Sota frente al radical Ramón Mestre, en 1998, aunque Schiaretti mantiene distancia con el kirchnerismo nacional, y de hecho se presenta como precandidato presidencial para las PASO de agosto junto al dirigente bonaerense Florencio Randazzo.

Por su parte, Llaryora criticó a Juez por no aceptar el resultado. “Nunca reconoce cuando pierde. A mi me tocó ganar y me tocó perder. Y cuando yo pierdo, reconozco. Porque soy una buena persona. La tendencia es irreversible. Algunos no saben perder”, dijo sobre el actual senador nacional.

En tanto, la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich, que viajó a Córdoba para acompañar a Juez, envió este lunes un mensaje que impacta directo en la interna de la oposición. "Sin especular y sin hacer cálculos políticos, fui a Córdoba con una convicción: el cambio es a fondo o no es cambio. Los pactos entre políticos para políticos no van más", dijo en lo que se entendió como un mensaje a su rival en las PASO Horacio Rodríguez Larreta, quien había intentado cerrar una alianza con el gobernador Schiaretti hace varias semanas, lo que abrió una fuerte disputa dentro de la coalición opositora.

Anoche acompañé en Córdoba a Luis Juez, Rodrigo de Loredo y a todos los cordobeses que quieren un cambio profundo y verdadero.



Sin especular y sin hacer cálculos políticos, fui a Córdoba con una convicción: el cambio es a fondo o no es cambio.



Los pactos entre políticos para… pic.twitter.com/NfDbV6FCrZ — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 26, 2023

Rodríguez Larreta y varios dirigentes de su sector político celebraron en redes sociales las intendencias y comunas ganadas por Juntos por el Cambio en Córdoba. "La gran elección que hicimos en Córdoba nos permite gobernar más intendencias en toda la provincia y nuevos lugares en los concejos", dijo a través de Twitter.

En tercer lugar, lejos de Llaryora y Juez, quedaron Encuentro Vecinal por Córdoba, fuerza encabezada por Aurelio García Elorrio, con el 2,99%; Agustín Spaccesi, de La Libertad Avanza, con el 2,49%; el Frente de Izquierda, de Liliana Olivero, con el 2,36%. El kirchnerismo, con un flojo rendimiento y representado por Federico Alessandri, se posicionó en quinto lugar con el 2,18%.