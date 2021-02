Emiliano Martínez, del llanto y la contención sicológica a romperla en el clásico

Emiliano Martínez fue la gran figura del clásico que terminó 0-0 en el Campeón del Siglo por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El jugador de Nacional, de apenas 21 años, debutó hace un poco más de un año en Primera división (15 de setiembre de 2019) y ya es una de las figuras principales del equipo y del fútbol local. Así como le pasó a Sebastián Coates en la semifinal de la Copa Libertadores de 2009, cuando un error costó un gol de Estudiantes de La Plata y luego construyó una carrera formidable, también le ocurrió a Martínez en su primer partido como titular, frente a Racing de Argentina por la Libertadores: titubeó en pasar un balón, se lo robaron y fue gol del equipo de Avellaneda, que ganó 2-1 ese encuentro. El llanto del juvenil en el banco de suplentes, cuando fue sustituido, demostraba mucho desconsuelo.

ESPN

"Se toma como lo que es, una situación de juego que le van a suceder muchas veces y se le da contención desde todos los lugares, desde el entrenador hasta el área psicológica”, dijo a Referí Jorge Giordano, que entonces ocupaba el cargo de secretario deportivo.

Pasó el tiempo, pasaron los partidos, y Martínez se constituyó en jugador clave del mediocampo tricolor. Tanto es así que antes del clásico de este miércoles se especuló en que no debería haber jugado el partido anterior, frente a Wanderers, porque acumulaba cuatro tarjetas amarillas y una más lo dejaría afuera del encuentro frente a Peñarol.

Pero el técnico Giordano lo incluyó en la oncena por su importancia en el andamiaje del equipo y porque Nacional no puede regalar nada a esta altura del campeonato. Martínez no fue amonestado y tampoco lo fue en el clásico, donde jugó tan bien que fue elogiado hasta por los contrarios: "Ese 5 de Nacional es muy buen jugador, me pareció el mejor de la cancha", dijo el dirigente carbonero Alvaro Queijo.

Leonardo Carreño

El jugador que usa la camiseta número 32 en Nacional, ya demostró su personalidad en la definición por penales frente a Independiente del Valle, en octavos de final de la Libertadores. Jamás había rematado uno, pero lo pidió en ese momento. Ejecutó el quinto y decisivo penal, para que el equipo se clasificara a cuartos de final. Le pegó con alma y vida, al medio del arco. Tan fuerte, que hasta él se cayó con el envión.

También pidió para rematar el quinto tiro en la final del Intermedio, primer partido de este año, frente a Wanderers. Adentro, y Nacional campeón.

Emiliano Martínez es de Punta del Este y producto del trabajo que Nacional hace en divisiones juveniles en todo el país. Llegó para jugar en Séptima, pero como no se adaptó a vivir en la residencia del club, durante dos años viajó todos los días desde Maldonado a Montevideo en un auto que alquiló Nacional para llevar futbolistas de esa zona. En ese entonces jugaba de enganche, pero pronto se transformó en un moderno volante central, al estilo de sus jugadores preferidos: el español Sergio Busquets y Rodrigo Bentancur: "Emiliano parece un mediocentro europeo, tiene calidad y muy buen físico", indicó el golero Sergio Rochet, quien antes de llegar a los tricolores desarrolló su carrera en Europa.

Leonardo Carreño

Junto a Joaquín Trasante integró el doble 5 del equipo Sub 20 de Nacional que ganó la Copa Libertadores de esa categoría en 2018, pero "el día soñado", tal como lo escribió en sus redes sociales, fue el 15 de setiembre de 2019 cuando Álvaro Gutiérrez lo llamó para que debutara en Primera división en el Gran Parque Central en un partido frente a Liverpool por el Clausura.

Un año y cuatro meses más tarde se encuentra instalado en el primer equipo, es la figura del mediocampo, y el jugador del que todos hablan después del clásico de este miércoles que dejó un buen sabor de boca a Nacional, ya que mantiene la distancia de ocho puntos sobre Peñarol en la Tabla Anual.