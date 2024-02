Premios Goya, en fotos: los invitados desfilan por la alfombra roja

Los nominados e invitados a la 38 ceremonia de la Gala de los Goya, que se celebra este sábado en la Feria de Valladolid, han empezado a desfilar hacia las 18.00 horas por la alfombra roja, un recorrido en el que han tenido que afrontar, además de cuestiones sobre los galardones, tres aspectos candentes en esta ceremonia: las recientes acusaciones de violencia sexual contra el cineasta Carlos Vermut; la presencia por primera vez de Vox en la gala y las protestas de los agricultores, que también han estado presentes en los alrededores del recinto.

Preguntado sobre los abusos sexuales en el cine, Alberto Amman --nominado a mejor actor protagonista por 'Upon Entry' (La llegada)-- ha defendido que es "una cosa absolutamente personal", el hecho de que el sector se muestre crítico al respecto. "En mi caso particular siempre he hablado abiertamente de lo que pienso y condeno absolutamente la violencia", ha asegurado, al tiempo que ha afirmado que se trata de un "problema social" y ha puesto el foco en la educación que reciben los jóvenes.

Por otro lado, ha asegurado que su "corazón está con los agricultores", en alusión a las protestas de los últimos días. "Porque si no hay agricultora, aquí no come ni Dios", ha defendido, mientras que sobre las críticas de Vox hacia el mundo del cine ha reiterado que "cada uno es libre, como los espectadores, cada uno es libre de criticar una película, lo que le dé la gana o no" aunque ha argumentado que "hay una ignorancia brutal y un ataque puntual contra el sector".

La cineasta Elena Martín, nominada a Mejor Dirección por 'Creatura' ha asegurado que "es muy necesario que se hable y la industria se haga responsable de abusos de poder. "Si es necesario para ello hablar en publico vale la pena hablar de ello", ha dicho para reivindicar que se pregunte también a los hombres porque las mujeres hablan de ello "a diario".

Sobre el rechazo en la gala a esta violencia ha señalado que cada uno va a decir lo que le parezca y ha recalcado que hay "un genocidio televisado con 27.000 muertos y sería muy bonito" pedir al Gobierno que deje de comprar armas a Israel. Sobre la presencia de Voz en la gala, ha señalado que "le da un poco igual".

Por su parte, Alex Barndmül, nominado a mejor Actor por 'Creatura', ha defendido que todos se posicionen contra la violencia en el cine pero ha recordado que pasa en esa industria y "en todo el mundo. "Ojalá empiece también a verse en la política y otros sectores", ha apuntado. Mientras, su compañera de reparto, Clara Segura, también nominada, ha defendido que hay que empezar a educar para que se denuncie y también a que el colectivo pueda intervenir. "Lo primero q sale es que a la persona que le pase tenga los ovarios para decirlo, pero el resto es necesario que interpelen", ha recalcado para apuntar que no entienden "mucho" la presencia de Vox después de "censurar" espectáculos, algo que Brandemül ha definido como "incongruencia".

A favor de los agricultores también se han mostrado Macarena Gómez y su marido, Aldo Comas, al grito de "¡A fuego con los agricultores!", mientras que, al ser preguntados por Vox, han indicado que "cada político tiene su opinión". Ambos se han referido además a los abusos sexuales en el cine aunque, en palabras de Comas, "esto se debe denunciar en los juzgados y no en la alfombra roja". "El abuso es una lacra, existe y ha existido pero no se debe abanderar esto bajo ningún color o ideología" ha añadido, mientras que Gómez ha recordado que en la Gala de los Premios Gaudí este asunto no se paró de "reivindicar todo el tiempo".

Fotogalería

Un abanico en protesta y para denunciar las violencia sexual.

El equipo de 'La loca y el feminista' posa en la alfombra rosa previa a la gala de la 38 edición de los Premios Goya.

El cantante David Bisbal y la actriz Rosanna Zanetti.

Los actores Alberto Ammann y Clara Méndez-Leite.

El actor Marc Clotet y la actriz Natalia Sánchez.

La actriz Cristina Brondo.

La actriz Cristina Castaño posa en la alfombra rosa previa a la gala de la 38 edición de los Premios Goya.

La actriz Montserrat Alcoverro.

La actriz Ruth Díaz.

La actriz y modelo Blanca Romero.

El equipo del film 'Simón'.

El equipo de 'Becarias'.