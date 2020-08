En su última racha clásica, Peñarol puso fin al ciclo del Cacique y ganó la Supercopa

La tribuna estaba enojada. La gente no toleraba más bofetadas. El sometimiento futbolero es duro cuando se tiene el sentimiento de hincha. Peñarol no podía con Nacional. Y la tribuna tricolor se lo hacía saber. La herida no cerraba. No era para menos. Los aurinegros acumulaban 12 clásicos sin vencer a su tradicional rival.