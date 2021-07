Entrenador de hockey fue suspendido 20 años por la Federación por no presentarse a declarar ante denuncia de abuso sexual

El entrenador Mauro Peri fue suspendido por 20 años por el Tribunal de Penas de la Federación Uruguaya de Hockey Sobre Césped (FUHC) según informó el martes El País y confirmó Referí.

El director técnico de la selección uruguaya juvenil que fue a los Juegos Olímpicos de Buenos Aires 2018 fue encontrado responsable por el tribunal de la Federación de conductas inmorales y discriminatorias enmarcadas en una situación de violencia de género y falta de ética profesional y deportiva.

Peri se negó a declarar ante el Tribunal de Penas de la Federación cuyas actuaciones fueron remitidas a Fiscalía donde el hecho es investigado judicialmente. La Justicia aún no se pronunció en el caso por lo que la sanción del organismo de la federación es solamente deportiva.

“Este Tribunal de Penas, respeta la no declaración voluntaria del entrenador ante la denuncia de acoso y abuso que se le realiza en su contra, pero no la comparte a la luz de la búsqueda del esclarecimiento de los hechos complejos que acaecieron durante su función de Director Técnico de Selecciones Nacionales", dijo el tribunal en su fallo.

La FUHC tomó conocimiento del hecho el pasado 8 de marzo y la denuncia se presentó formalmente el 15 de marzo.

Referí informó el episodio el día 29 de ese mes luego de que la cuenta de Instragram Espacio Seguro Hockey hiciera público el episodio expresando: "Un grupo de jugadoras y exjugadoras de hockey sobre césped presentaron este domingo ante la Federación Uruguaya de Hockey Césped una denuncia por escrito en la que expone un caso de abuso sexual por parte de un entrenador a una jugadora, así como acoso y abuso psicológico hacia sus compañeros de equipo".

Ese mismo lunes, la Federación resolvió suspender provisoriamente al entrenador.

Según pudo saber Referí, los hechos denunciados ocurrieron en el Panamericano de Guadalajara sub 18 disputado en marzo de 2018 donde Uruguay fue vicecampeón y en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018 donde Peri era el entrenador del equipo. Ambos torneos se disputaron en la modalidad de hockey 5. El País también informó que en los entrenamientos y en traslados a jugadoras de las prácticas a sus casas, también se produjeron parte de los hechos denunciados.

Ambos torneos fueron disputados por menores de 18 años.

También era ayudante de la selección mayor, pero no fue en ese entorno en el que se cometieron los hechos denunciados.

Segunda denuncia

El 21 de mayo se presentó una segunda denuncia contra otro entrenador por una situación de acoso cometida contra una menor de 15 años.

"Es importante entender las dificultades que implica hacer una denuncia. No solo por cuestiones burocráticas, sino porque trae aparejado un nivel muy grande de exposición de la intimidad. Volvemos a sentir el dolor, a sentir el asco y nos vuelve a dar vergüenza pensar y hablar de esa situación tan angustiante y violenta que se pretende dejar atrás. Además, por supuesto, del miedo que existe a ser cuestionada o desestimada. Es por eso que creemos que es un acto de una gran valentía animarse a llevar adelante este proceso, y expresamos por este medio, nuestra más profunda admiración y respaldo hacia estas jugadoras", se expresó entonces en una carta publicada por Espacio Seguro Hockey.

La Federación consideró el tema pero no tomó cartas en este asunto porque los presuntos hechos delictivos se dieron fuera de su ámbito, no hizo intervenir al tribunal de penas que fue quien tomó la histórica sanción contra Peri, y no existe sanción deportiva.

La única determinación que adoptó la Federación, luego de esta situación, fue separar al entrenador de su cargo de coordinador de selecciones.

Este caso también fue denunciado ante la Justicia.

"Con el tiempo, nos hemos ido enterando de varios casos de violencia sexual y psicológica mostrando que sucede mucho más de lo que pensamos o nos gustaría. Hemos recibido mensajes de madres y padres que se han animado a hablar de estos temas con sus hijos/as, de jugadoras que en su adolescencia vivieron situaciones abusivas, de personas de hockey y ajenas al ambiente apoyando la apertura de un espacio para hablar, aportando su granito de arena. A todas estas personas les agradecemos de corazón, porque en día representan nuestro motor para seguir pensando cómo podemos ayudar. Seguimos pensando en que habilitar la expresión de esta y otras situaciones traumáticas vividas por niñas, adolescentes y adultas en su trayectoria en el hockey es una forma de alivianar la carga que significa el silencio", se expresó en esa segunda carta.

"También hemos recibido críticas de esas que duelen, que obturan, que no entienden. Por ejemplo, que desviamos la atención de la cancha nueva que se construyó con mucho esfuerzo, que no exponemos el nombre de los abusadores y sus víctimas y que hay muchos entrenadores/as que trabajan bien. A estas personas, queremos decirles que estamos felices por la cancha. Seguro duele menos pensar en eso, pero no vamos a dejar de acompañar a las jugadoras que sufrieron, como forma también de cuidar a las que vienen. Quien puede dar los nombres de los abusadores, es la justicia, y mejor que así sea. Y, exponer el nombre de las víctimas sería no entender su sufrimiento. Nuevamente, apelamos a la comprensión de las diversas aristas del tema, necesitamos estar del mismo lado para generar soluciones a largo plazo. Cuestionar esta realidad normalizada en hockey, no significa acusar entrenadores/as en concreto, por lo que quienes no se sienten identificados con lo mencionado, no deberían darse por aludidos. Los invitamos, a indignarse con nosotras y juntos, hacernos cargo".

"Pongamos el foco en las jugadoras que sufrieron violencia sexual, que hoy necesitan sentir que no están solas. Es por todo lo expuesto, que reiteramos la urgencia de elaborar protocolos para esta problemática por parte de la FUHC y clubes deportivos. Nuestro apoyo a estas jugadoras que, con mucho sufrimiento, se animaron a efectuar su denuncia, la segunda en el Hockey uruguayo".