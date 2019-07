Equipo de Lacalle Pou quiere estudiar el electorado de Sartori antes de evaluar cómo seguir

La primera etapa de la campaña ya pasó. Luis Lacalle Pou sacó una ventaja considerable con el segundo y el tercero más votado dentro del Partido Nacional, se dio el lujo de anunciar la fórmula -consensuada con los demás precandidatos- la misma noche del 30 de junio y ahora descansará unos días. Su equipo se tomó dos semanas de vacaciones y él se irá de viaje el próximo lunes.

Pero lo que le espera al candidato y a su colectivo de cara a octubre también requerirá un esfuerzo maratónico de parte de todos los dirigentes nacionalistas. En ese camino hay un elefante en la habitación de los blancos que es muy difícil de abordar. Su nombre es Juan Sartori, el empresario devenido en político que revolucionó la interna y que nadie sabe -más allá de sus declaraciones- qué es lo que pretende y cómo actuará de cara a octubre.

Por el momento, Sartori dijo que se irá de vacaciones un par de semanas y volverá para hacer campaña para conformar una bancada parlamentaria fuerte que responda a su sector. Pero en una campaña muy tensa, en la que varios dirigentes nacionalistas lo señalaron como el autor de las ofensivas contra Lacalle Pou con noticias falsas y en un contexto de comunicación casi inexistente entre los comandos hay quienes se preguntan si verdaderamente pueden confiar en el millonario de 37 años. Tampoco está claro cómo se comportarán sus legisladores en una bancada nacionalista en un Parlamento en el que será necesario -como nunca antes según las previsiones- negociar para tener mayorías.

Lacalle Pou -quien se reunió con Sartori el sábado por pimera vez- se enfrenta, entonces, a un dilema difícil de resolver. Por lo pronto, decidió actuar con cautela y con una demostración de liderazgo. Dijo que Sartori será tratado como cualquiera de los otros precandidatos aunque dejó claro que bajo su candidatura no habrá lugar para "campañas sucias" y que no se lleva de la misma manera con todos sus competidores en la interna. "Está prohibido hablar mal de otra persona", expresó en el programa Claves Políticas de Nuevo Siglo.

Pero el candidato tampoco se quedará de brazos cruzados. Según supo El Observador, en los próximos días el equipo de Lacalle Pou estudiará las características del electorado que finalmente votó a Sartori y, en función de eso, determinará los pasos a seguir y el lugar que eventualmente podrá tener el novel político. El tema, sin embargo, no fue discutido a nivel formal por el sector y los dirigentes más cercanos del líder de Todos ni quieren escuchar el apellido de origen italiano.

Para Luis Alberto Heber, senador y líder de la Lista 71, la "novela" se terminó el domingo pasado. "Ya está", dijo al ser consultado por El Observador. De esta manera, el dirigente herrerista manifestó que ahora Sartori sacará su lista al Senado y quien quiera acompañar a Lacalle Pou lo hará. "No hay nada que negociar", dijo, aunque aclaró que lo único que sí estará sobre la mesa es el programa único de gobierno, tarea que recaerá en manos de Pablo da Silveira. "Acá no hay novelas. Las novelas están en otros partidos", ironizó.

El senador Javier García, en tanto, aseguró que ya no hay más precandidatos y que ahora todos los nacionalistas están abocados a ganar en octubre con la fórmula entre Lacalle Pou y Beatriz Argimón. Respecto a Sartori, el líder de la Lista 40 señaló que en el Partido Nacional "todos los compañeros tienen importancia" y que serán tenidos en cuenta, en todo caso, los aportes técnicos que puedan nutrir al programa único de gobierno.

Perfiles

Los perfiles de quienes manifestaron su intención de votar a Lacalle Pou y a Sartori antes de las internas tienen varias diferencias. Según explicó a El Observador el director de Opinión Pública de Opción, Rafael Porzecanski, el electorado potencial de Sartori no necesariamente proviene del Partido Nacional, sino que el precandidato fue una especie de imán de votos extrapartidarios, algunos que eligieron al Frente Amplio en 2014. Asimismo, antes de las internas Sartori mostraba "más peso" en los "sectores jóvenes con niveles educativos bajos". A Lacalle Pou, en tanto, también le va bien en el electorado socioeconómico bajo, pero más relacionado al interior del país. "Quizás la diferencia más destacable es generacional. Sartori tuvo una barrera en los adultos mayores", dijo y agregó que esto mismo le pasó en el sector universitario.

Equipos presentó este lunes en Subrayado un análisis detallado sobre las características de los votantes del Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado. El director de Opinión Pública, Ignacio Zuasnabar, presentó una serie de gráficas que arrojaron que Lacalle Pou votó mejor en todos los rangos de edad, pero sacó una ventaja mayor con Sartori en los votantes de más de 41 años. El candidato blanco también votó mucho mejor en Montevideo que Sartori (61% contra 20%). En el interior el bisnieto de Luis Alberto de Herrera también votó mejor que el resto (47%), aunque allí contra 25% de Larrañaga, que sobrepasó los 21% de Sartori.

Volátiles

Otro desafío del Partido Nacional de cara a octubre es captar parte de los 92 mil votos que obtuvo Sartori en la interna. Según explicó el director de Factum, Eduardo Bottinelli, el electorado potencial del empresario es "volátil". "Ese electorado que él recogió es fundamentalmente gente volátil en términos electorales", apuntó el sociólogo. "Se le presenta una dificultad al Partido Nacional con ese electorado (de Sartori). Y Sartori tiene un desafío importante por delante que es que esa gente lo siga aún sin ser candidato a presidente", explicó. Y consideró que este último punto "no es menor", ya que una cosa es tener a un candidato "proponiendo medidas" y otra, muy distinta, es un "candidato al Senado que va detrás de otro a presidente".

Además, según las primeras insinuaciones de la fórmula presidencial blanca, en el programa único del Partido Nacional no habrá lugar para propuestas que no cuente con un aval técnico. Este lunes en el programa Apuesta D10 de Radio Universal la candidata a vicepresidenta, Beatriz Argimón, fue consultada por la propuesta de Juan Sartori de entregar tarjetas a los jubilados para que accedan gratis a medicamentos o a la creación de 100 mil puestos de trabajo. "El que va a primar es el programa del que gana. Se verán las coincidencias en los diferentes ejes temáticos", señaló la presidenta del Directorio del Partido Nacional.

Lacalle Pou, por su parte, aseguró en la entrevista con En Perspectiva que "Uruguay no aguanta más frustraciones ni más mentiras". "Lo que esté escrito tiene que cumplir con la condición de ser posible", remarcó y agregó que la propuesta de Medicfarma, así como está, no es posible de "sostener". Horas más tarde, en entrevista con Subrayado, aseguró que por el momento no está previsto incluir la propuesta en el programa y que Sartori tendría que justificar la propuesta "muy bien" para que eso cambie.