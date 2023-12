Ernestina Pais rompe el silencio tras chocar contra un auto estacionado

Ernestina Pais no se quedó callada luego de que se difundiera la noticia de su choque con un auto estacionado. La reconocida periodista abordó el incidente que tuvo lugar en el barrio de Belgrano y afirmó que están intentando manchar su reputación.

Pais volvió a captar la atención debido a un accidente de tránsito. Después de que se hiciera público que la periodista impactó contra un vehículo estacionado en Belgrano y se negó a someterse al narcotest y al control de alcoholemia, decidió romper su silencio y sugirió que la noticia se magnifica por su atractivo mediático.

Hablando con el móvil de "A la tarde" (América), Pais comentó: "Todo está bien. No ocurrió absolutamente nada, y ya estoy un poco cansada de esto, pero no me afecta en absoluto".

El desahogo de Ernestina Pais: "Hay una manera de abordar las noticias que beneficia al espectáculo"

Respecto a los detalles del incidente, especificó: "Sí, fue contra el auto de un señor que lo había estacionado, pero no es relevante. Es decir, la situación fue mínima, no pasó nada en absoluto, y todos fueron muy amables. Nada más". Ante la pregunta de si piensa que intentan empañar su imagen, afirmó: "Sí, pero no hay problema con eso, no me enfado".

Después de aclarar que no le retiraron la licencia de conducir, admitió que el vehículo policial la llevó a casa "porque el auto no funcionaba". "Pero los chicos fueron muy buena onda. Por eso digo, una situación que era completamente insignificante se exagera... De repente, al día siguiente, es como si hubiera robado un banco. Entonces, eso me desconcierta un poco", cuestionó sobre los rumores.

El reportero aprovechó para profundizar un poco más y quiso saber si consideraba que era "fácil" criticarla. Sin dudarlo, asintió: "Siempre, toda la vida. Pero no consumo sustancias de ningún tipo. Además, me parece algo superficial. Hay un momento de mucha ansiedad en la gente, de preocupación, de tristeza, y yo entiendo que esto genere movimiento. Pero yo trato de concentrarme en lo importante, que es dar amor", aseguró.

A modo de conclusión, admitió: "Me entristece, me afecta porque pienso 'oye, vengo a trabajar, soy una persona decente'. Eso es todo". "Chocó, como le puede pasar a cualquiera. Era un auto estacionado en Cantilo, y el señor dijo que tuvo un problema técnico", añadió.

Respecto al motivo por el cual se divulga esta noticia, expresó: "No diré que es en mi contra. Siento que hay una manera de tratar las noticias que beneficia al espectáculo, pero que no siempre es así, que no siempre es la verdad. Que beneficia al espectáculo, pero a veces no se piensa en las personas que hay detrás".