Escándalo en Colombia: un técnico denunció que sus jugadores fueron para atrás

El exjugador de la selección de Colombia, Giovanni Hernández, actualmente se desempeña como entrenador de Atlético Cali de la Segunda división de dicho país.

Hernández, quien logró ser campeón de la Copa América disputada justamente en Colombia en 2001, a la cual no concurrió entre otros, Argentina por un tema de seguridad, se despachó en contra de sus jugadores en una conferencia de prensa.

El escándalo sigue existiendo luego de pasados incluso algunos días de la misma.

Su equipo perdió 3-1 ante Llaneros por la fecha 13 del torneo de la Segunda división colombiana y en la conferencia de prensa, Giovanni Hernández dio a entender que sus futbolistas fueron para atrás, que no jugaron al 100% de sus posibilidades.

“No me gustan los equipos que se abren de piernas. Estoy mirando qué es lo que sucedió, este no es el equipo, algo pasó, algo sucedió, no sé si de afuera o de adentro”, expresó el entrenador.

Y agregó: "Hay algo que le ha hecho daño al fútbol. Ustedes saben qué es. Ustedes no son ningunos bobos, señores periodistas. Hoy algo le ha hecho daño al fútbol”.

"Cuando estás acostumbrado a un jugador que es figura todos los partidos y hoy no te corre... Hablame de un jugador, pero hoy son todos", recalcó.

Se ve que lo que dijo en la conferencia de prensa no dio demasiado resultado porque este viernes, su equipo volvió a perder, 1-0 contra Deportes Quindío en el que atajó el uruguayo Mathías Cubero.

Aquí se puede ver la polémica conferencia de prensa de Giovanni Hernández: