España buscará culminar una fecha FIFA perfecta ante Chipre

La Selección de España enfrentará mañana a las 20:45 horas a Chipre en el estadio de Los Cármenes de Granada en el marco de la sexta jornada de las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2024 por el grupo A y buscará quedarse con los tres puntos para dar un gran paso de cara a la clasificación del certamen.

El equipo de Luis de la Fuente llega a este encuentro con la moral por los cielos tras vapulear 7-1 a Georgia el pasado viernes.

Entreno oficial completado y equipo listo para hacerse con los tres puntos ante Chipre.

En este momento, la "Roja" se ubica en la segunda posición del grupo A con seis unidades, muy por detrás de Escocia, con 15. Igualmente, España cuenta con dos partidos menos, por lo que el triunfo ante Chipre -está en la última posición- es prácticamente fundamental.

Para este compromiso, el entrenador contará con Ferran Torres y Yeremy Pino, quienes fueron convocados para suplir las bajas de Marco Asensio y Dani Olmo, ambos lesionados en el duelo ante Georgia. El partido se podrá disfrutar en directo por televisión a través de La 1 de RTVE y UEFA TV.

Previo a este cotejo, De la Fuente estuvo en la rueda de prensa y respondió varias preguntas sobre el probable equipo titular para el encuentro con Chipre, aunque no confirmó nada.

En base a como planteará la ofensiva, entre Nico Williams y Lamine Yamal, el seleccionador fue directo: "Lo tengo fácil para elegir. Estoy muy tranquilo, cualquiera de ellos puede jugar, tengo más o menos clara la estructura de mañana y alguna pequeña duda. A ver el entrenamiento de esta tarde, luego están las sensaciones que te hacen tomar una decisión u otra. No puedo decir si van a jugar".

También, se refirió al regreso de Ferran Torres a la selección y a su situación actual: "Le conozco desde hace muchos años, he visto su evolución y madurez, con momentos difíciles. Ahora se reencuentra y necesita un empujón para volver a ser lo que era. No podemos dejar de contar con un jugador de su nivel, es muy importante para España. El fútbol tiene estas situaciones y no la va a desaprovechar aunque haya sido por algo desafortunado como una lesión de un compañero".

Para finalizar, analizó brevemente el triunfo ante Georgia y señaló que el partido con Chipre es muy importante: "Contra Georgia no ganamos 1-7 porque ellos fuesen un equipo menor. Es porque este equipo del 1 al 90 no para de insistir, esa es la actitud. Cuando se tiene, se presenta y se pone en el campo, los resultados llegan. Cuando eso no pasa, llegan los problemas. En el fútbol aunque un equipo sea netamente superior, puede perder, es el único deporte en el que pasa esto. No hay concesiones ni confianzas, y ante Chipre es una final".