Esperan tener el genoma completo de 100 casos uruguayos de coronavirus a fin de mes

El Laboratorio Genómico del Instituto Pasteur espera secuenciar a fin de mes el genoma completo de 100 pacientes que dieron positivo de coronavirus en Uruguay. Esto permitirá trazar la ruta del virus en el país.

Los primeros 10 tests concluyeron que el virus estuvo circulando en el país desde el 20 de febrero (aunque no se puede establecer una fecha precisa) y que provendría de España, Canadá y Australia.

El trabajo no se detiene. Ahora los investigadores secuencian los casos que aparecieron en los hospitales Maciel y Vilardebó. “Estamos ayudando a resolver cuáles fueron las posibles introducciones y de dónde podrían haber venido”, indicó Gregorio Iraola, responsable del laboratorio, quien contó que el proceso de trabajo de secuenciación de los tests lleva un tiempo efectivo de tres días.

Como parte de ese centenar de genomas serán de distintos departamentos del país, esos genomas permitirán entender los patrones de comportamiento del virus. Es decir, saber qué vectores han generado determinada propagación.

La secuenciación genómica ha sido clave desde que comenzó la epidemia: sirvió para desentrañar que el virus estaba atacando a las personas por un nuevo agente que hasta ahora era desconocido.

En la búsqueda de qué tan virulenta es

Si el virus empezó a circular a fines de febrero, hubo una ventana de tres semanas en las que estaba en el país y nadie se había dado cuenta. ¿Por qué no se dispararon los casos positivos por esta causa? Iraola respondió: “Eso obedece un poco a la preparación del sistema ya que los tests específicos de coronavirus no se empezaron a hacer tanto antes de la fecha en que se diagnosticaron los primeros casos. Podría haber casos que estuvieran circulando antes sin haberlos detectado. Otra de las conclusiones nuestras del estudio muestra que, ya desde una semana posterior al primer caso detectado, había múltiples introducciones del virus, que venían de diferentes lados del mundo. Eso también resalta que no fue un único caso el que introdujo el virus en Uruguay”.

Los científicos saben que el virus se “uruguayizó” y ha adoptado características propias. Y ha mutado porque lo hacen siempre todos los virus: son el mecanismo por el cual pueden adaptarse a distintas condiciones del entorno. “Es un proceso normal”, explicó Iraola.

En la secuenciación genómica de los primeros 10 pacientes no encontraron que el virus haya cambiado más rápido en el país. Si bien tiene características específicas, la mutación es similar a la registrada en otros países.

Lo que está claro es que por ahora no pueden saber cuáles son las cepas más agresivas. Es algo que se desconoce a nivel internacional. “No se sabe con exactitud cuál es la relación entre las mutaciones que el virus puede generar y los síntomas que tienen los pacientes”, agregó el experto.

Se trata de una información que podría llegar “a mediano plazo”. Requiere de otro tipo de investigaciones que llevan más tiempo, explicó Iraola.

Estudios paralelos

Científicos del Instituto Pasteur de Montevideo comenzarán a estudiar en los próximos meses el coronavirus en la materia fecal de uruguayos. Este es un campo de estudio nuevo que podría ayudar a entender mejor la enfermedad.

Iraola dijo, además, que se han propuesto cuantificar el componente genético de covid-19 en aguas de desecho en Montevideo, lo que “ayudaría a saber cuántas personas afectadas podría haber en la ciudad".

Para ello, trabajarán en conjunto con la división de Saneamiento y Control Ambiental de la Intendencia de Montevideo con la que vienen investigando en conjunto desde hace años los microorganismos presentes en las aguas de la capital.