"Está todo súper bien": Karina Jelinek y Flor Parise hablaron por primera vez sobre la pareja

En el último episodio del Bailando 2023, conducido por Marcelo Tinelli en América, Karina Jelinek fue una de las destacadas como invitada estrella de la noche. Participó en la salsa de a tres junto a Kennys Palacios y su bailarina Morena Sánchez.

Mientras Jelinek estaba al aire, su novia Flor Parise se encontraba en los pasillos del canal observando el programa. Las cámaras de Intrusos captaron el momento y obtuvieron el testimonio de ambas, marcando así su primera entrevista pública después de varios años de relación.

La entrevista fue revelada este martes en el programa Intrusos. Cuando el notero del ciclo, Gonzalo Vázquez, se acercó para obtener declaraciones, Flor Parise expresó su timidez: "Ay no perdón, me da mucha vergüenza de verdad, no quiero, gracias". Sin embargo, ante la insistencia, compartió: "Sí está todo súper bien con Kari". Argumentó su postura diciendo: "Soy muy tímida, no me gusta la exposición, la voy a ver desde acá que se ve mejor", mientras dirigía su mirada hacia el monitor donde se transmitía el programa en vivo.

Cuando Karina Jelinek finalizó su participación en la pista, salió hacia los pasillos, y el cronista buscó su opinión. "Estuvimos hablando con Flor recién, nos dijo que no le gustaba, que era muy tímida", le comentó el cronista a Jelinek, quien respondió: "Ay sí, es lo peor que le podrías haber hecho". Vázquez compartió algunas declaraciones de Parise: "Nos dijo que ya estar acá haciéndote el aguante era un montón y que eso es lo importante". Jelinek añadió: "Obvio, tal cual. Estamos súper bien, muy contentas".

También se le consultó a Karina por su ex, Leonardo Fariña, que se encuentra detenido. "Mi ex de hace 10 años y medio", comentó, resaltando que ya había pasado mucho tiempo. Según sus dichos, no le sorprende el presente de su anterior pareja y cerró diciendo "ya solté".