Estas son las canciones que Roger Waters tocará esta noche en el Centenario

Este sábado a las 21, mientras los cerdos vuelen en el Estadio Centenario, Roger Waters saldrá detrás del muro para presentar un repertorio plagado de éxitos. Si bien no es común que se divulguen los temas de un recital antes de que se desarrolle, tomando como ejemplos los shows que el exPink Floyd acaba de dar en Brasil se puede hacer un esbozo del impresionante recital que se podrá ver en estadio hoy.

Hasta el momento, Waters ha comenzado cada show con canciones de Dark side of the Moon, un clásico de Pink Floyd y uno de los discos más importantes de la historia del rock. Esos temas son Speak to me, Breathe, Time, The Great Gig in the Sky, entre otras. En esa primera parte también toca, en general, temas de Wish you were here, incluido su éxito homónimo.

Alternando con algunos de sus temas compuestos en su carrera como solista –Deja Vú o The last refugee–, la primera parte de la gira Us + Them ha terminado frecuentemente con tres canciones que forman, en su conjunto, uno de los temas más icónicos de la banda. Son The Happiest Days of Our Lives y las dos partes de Another Brick in the Wall.

La segunda parte comienza con dos canciones de Animals, otro de los discos emblemas de Pink Floyd: Dogs y Pigs. El hit Money, sumado a las dos creaciones que cierran Dark Side of the Moon –Brain Damage y Eclipse– son el preludio usual para el bis, que tiene como colofón a la legendaria Comfortably Numb.

Con temas que funcionan como comodines ocasionales –ha incluido algunas veces Mother o One of these days– esta es la posible estructura del show que miles de uruguayos verán esta noche, que se presume durará unas tres horas.