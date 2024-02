Esther Goris sobre la vez que le ofrecieron adoptar de modo ilegal: "No me animé"

En una entrevista con el sitio de noticias Infobae, la actriz argentina Esther Goris (60) despertó la polémica cuando recordó que estuvo a punto de adoptar un niño de modo ilegal, pero no lo hizo por ser famosa. En diálogo con la periodista Tatiana Schapiro, la actriz que supo interpretar a Evita habló sobre el deseo de ser madre y sobre cómo se hacían las adopciones en el pasado, cuando hacerlas de modo legal era casi imposible.

"Ahora se ha facilitado un poco más (el proceso de adopción), pero en ese momento las leyes eran mucho más duras. Yo me había separado, es decir que iba a ser una mamá soltera y se me dificultaba muchísimo. Y yo lo quería hacer sin los trámites, digamos, porque además no tenía problema en que el chico siguiera viendo a su mamá. Era una situación muy particular. Igual, la ley no lo habilitaba, y finalmente no me animé", explicó Goris, y añadió que había estado en lista de espera para adopción durante tres años.

La actriz contó que en algún momento, de modo legal, le habían ofrecido en adopción tres hermanos, "pero para mí era completamente imposible adoptar tres chicos. Ya era una cosa de mucho cuidado adoptar uno: darle todo lo que un chico se merece, una buena educación, cubrir todas sus necesidades. Con tres, me era completamente imposible".

En ese marco, ella "había identificado un niño" con quien tenía un vínculo, y evaluó la posibilidad de adoptarlo de modo ilegal, o "por izquierda". "(Había un vínculo) Por eso dije que lo hubiera hecho. Pero finalmente no lo hice. Pero también hay que decir otra cosa. Si bien es cierto que primero hice tratamientos para tener y luego, quise adoptar, también es cierto que no tenía una vocación maternal tan exacerbada, porque si no hubiera seguido y hubiera seguido y hubiera seguido. Y probablemente lo hubiese logrado. Hay que poner las cosas en su justo punto", explicó.

Según su relato, todo sucedió 13 años atrás, cuando evaluó adoptar un bebé que conocía. "La mamá lo quería dar. Además, estaba contenta con dármelo a mí. Pero era muy complicado legalmente, muy complicado. Pero sí, digamos que si bien hoy me gustaría, no es algo que me pese. Quiero ser justa. También hay que decir que ahora las cosas son más sencillas", dijo Goris y celebró no haberlo hecho: "vaya a saber el destino que hubiese corrido".

La actriz reconoció que las limitaciones y regulaciones en temas de adopción "tienen un por qué", pero señaló cómo cambió y se facilitó el sistema de adopción, ejemplificando con el caso de José María Muscari, de quien es amigo y que recientemente adoptó a un adolescente que buscaba familia en sus redes sociales: "también hay que decir que ahora las cosas son más sencillas y yo quiero muchísimo a José María Muscari, lo adoro. Adoptó a Lucio, un chico de 15 años. Y no le costó: o sea, lo vio porque se viralizó el video donde Lucio pedía ser adoptado". "Cuando fue su cumpleaños, yo estaba en la mesa comiendo y vino, se sentó enfrente mío y me lo contó. Me conmovió muchísimo. Es una gran, gran persona. Y Lucio tuvo una suerte enorme de encontrarse un papá como José", relató.