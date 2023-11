Esto le dijo Miriam Lanzoni a Alejandro Fantino al enterarse de que va a ser papá otra vez

Miriam Lanzoni fue entrevistada en el ciclo de El Trece, Socios del Espectáculo, una semana después de que su expareja, Alejandro Fantino, anuncie que va a ser papá nuevamente con su actual esposa, Coni Mosqueira.

La pareja estuvo casada durante 11 años, hasta que en 2017 anunciaron su divorcio. Desde entonces, siempre mantuvieron una buena relación y cada uno está actualmente en una nueva relación amorosa. De hecho, ella mismo lo aclaró: “Nuestro divorcio fue muy prolijo, por parte de los dos”.

En medio de la nota, Lanzoni habló de su reacción al enterarse del embarazo de la nueva pareja de Fantino.“A mí me pareció hermosa la noticia, es una noticia preciosa en realidad”. Tambié contó que que le mandó un mensaje para felicitarlo. "Yo igual ya lo sabía", aclaró. Después le consultaron si le había escrito a Coni pero sostuvo que no: “No la llamé porque no tengo su número, no la conozco”.

"Yo obviamente que no voy a dejar de contestar sobre el tema porque es parte de mi vida y es alguien a quien yo voy a querer siempre, eso digo esté con quien esté, eso no quita que él tiene su familia, que tiene su amor y yo eso lo voy a respetar sobre todas las cosas”, fueron sus palabras.

Y en relación a Coni Mosqueira, sostuvo que “también es respetable si su actual mujer no tiene ganas ni de hablar de mí ni de tener un vínculo, no tiene por qué hacerlo y me parece que hay que respetarlo porque es el terreno de él, de su familia”.