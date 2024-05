Estudiantes clasificó a la final e hizo historia: qué dijo Riquelme tras la eliminación de Boca

Tras la victoria de Estudiantes de La Plata frente a Boca en la semifinal de la Copa de la Liga por penales, no solo los protagonistas se manifestaron sobre lo sucedido, sino que también se conoció una histórica racha que el Pincha logró extender y que, por el momento, parece imposible de romper para el Xeneize.

En diálogo con los medios presentes, el técnico de Boca, Diego Martínez, señaló que "no estábamos sufriendo el segundo tiempo, después de un gran primer tiempo, y la expulsión desbarató todo. Me parece que los penales nos dejaron afuera de una manera injusta por lo que hicimos en los 90 minutos", y que "es muy duro quedar eliminado de esta manera, da mucha bronca, pero tenemos tranquilidad por cómo se dio el partido. No era nuestra prioridad la Copa de la Liga pero nos sirvió para la rotación para la Copa Sudamericana".

Tras la expulsión de Lema, declaró que "del arbitraje no voy a hablar porque entiendo que pueden equivocarse como yo con una decisión en el equipo o como un jugador en una decisión dentro del campo de juego" y, finalmente, destacó a su rival: "Estudiantes es un muy buen equipo, con muy buenos jugadores, ocuparon muy bien el ancho del campo pero nosotros demostramos más y tuvimos más aproximaciones, por eso siento que fue un resultado injusto".

Luego, el presidente Xeneize, Juan Román Riquelme, no solo felicitó a su rival por el pase a la final, sino que también opinó sobre el desarrollo del encuentro: "En el primer tiempo el equipo lo hizo bien, erró muchos goles. Pero en un segundo cambió todo. Penal y expulsión. Es fútbol, es el deporte más lindo del mundo. No dramaticemos todo". Además, cuestionó las críticas que suele recibir su club ante los resultados adversos: "Siempre es así cuando pierde Boca, cuando otros pierden no preguntan, cuando Boca pierde es un drama. No dramaticemos, muchachos".

🗣️ "EL DE TRINIDENSE NO ES UN PARTIDO CLAVE, ES UN PARTIDO DE FÚTBOL. NO DRAMATICEMOS TANTO. A LOS DEMÁS NO LES PREGUNTAN LO MISMO, SOLO IMPORTA BOCA"





Por otro lado, el técnico Pincharrata, Eduardo Domínguez, dejó en claro que su equipo "mostró y tuvo más jerarquía que Boca", sobre todo "en los minutos finales", y que "fuimos pacientes y en los momentos adversos mostramos fortaleza mental. En el segundo tiempo se vio el Estudiantes que quiere llegar a la final, que quiere competir y estar entre los grandes. Estudiantes hizo mucho mérito para jugar esta final durante toda la Copa de la Liga". De esta manera, consideró que "estamos muy contentos. Es una alegría estar otra vez en una final. Quiero ser muy agradecido de los jugadores. Ellos son los que pertenecen al club y vinieron para consolidar el proyecto que tiene Estudiantes".

"NO ME REPROCHO NADA, ES UN EQUIPO QUE LLEGÓ A LA FINAL"





La histórica racha que tiene Estudiantes frente a Boca en enfrentamientos mano a mano



En la noche del martes, el conjunto de La Plata extendió su impresionante racha ante a Boca al imponerse por séptima vez en ocho encuentros. El Xeneize solo ha logrado una victoria en este tipo de duelos, hace ya 105 años, en la Copa Competencia de 1919, cuando eliminó a Estudiantes en los octavos de final del torneo.

Yo soy así, al Pincha yo lo quiero ❤️🇦🇹

El historial de eliminaciones de Estudiantes eliminando a Boca:

En la Copa Competencia de 1917, Estudiantes venció por 1 a 0 en los octavos de final.

En 1919, Boca revirtió la situación y eliminó a Estudiantes por 3 a 0 en el mismo certamen.

Durante el profesionalismo, Estudiantes eliminó a Boca en la final de la Copa Pablo Ramírez 1946 por 1 a 0.

En la serie de la Supercopa 1992, Estudiantes se impuso por 1 a 2 y 1 a 0 (gracias al gol de visitante).

En la Supercopa 1993, Estudiantes ganó por 2 a 0 y 3 a 1.

En el Apertura 2006, Estudiantes derrotó a Boca por 2 a 1 en la recordada final.

En las semifinales de la Copa Argentina 2023, Estudiantes se impuso por 3 a 2.

Finalmente, en los penales de este martes por las semifinales de la Copa de la Liga, Estudiantes volvió a eliminar a Boca.

A pesar de esta clara paternidad en los enfrentamientos por eliminación directa, el historial general entre ambos equipos muestra un dominio de Boca, con 114 triunfos contra 54 de Estudiantes, y 54 empates en el medio. Sin embargo, desde la final del Torneo Apertura 2006, Estudiantes ha dejado su huella al imponerse en 15 ocasiones ante Boca, contra las 10 victorias del equipo de la Ribera y seis empates en los últimos 31 enfrentamientos.

Donde y cuándo jugará la gran final ante Vélez



El estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, será el escenario donde se conocerá al campeón el domingo 5 de mayo.