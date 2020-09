Evaristo González: “El único gil que presta plata en Peñarol y nunca le va a cobrar nada soy yo”

Evaristo González, consejero de Peñarol, no ocultó su bronca por una versión que circulo acerca de que el dinero que le prestó al club lo cobrará con intereses y expresó: “El único gil que presta plata en Peñarol y nunca le va a cobrar nada soy yo”.

La polémica sobre las inyecciones de dinero que aportan algunos dirigentes de Peñarol viene de larga data pero se reavivó en enero del presente año. En un informe publicado por Referí, se revela que Evaristo González prestó algo más de US$ 2,5 millones y el dirigente aclaró que la tasa de interés fijada en un 5,5% no la cobra ya que ese dinero lo dona al básquetbol.

El lunes a la noche, desde Santiago de Chile donde viajó al frente del plantel mirasol que retoma la actividad en la Copa Libertadores, González estalló sobre nuevas versiones.

En declaraciones al programa Vamos que vamos de 94.7 FM, el consejero aurinegro comenzó diciendo: “Me dolió que sigan otra vez con el tema de los intereses. Que vengan y lo demuestren, que si quieren hablar de algo que muestren los papeles porque hasta ahora el único gil que presta plata a Peñarol y nunca le va cobra nada soy yo, así que... que tenga que bancarme esta farsa, mentira de mentiras, me duele más que querer ser presidente”.

González agregó: “Primero que nunca hice publicidad con respeto a lo que ponía, ayudaba o dejaba de ayudar en Peñarol. Como tampoco lo hago en otros lugares, no lo veo necesario, no me parece bueno, pero me expusieron innecesariamente y basado todo en una farsa de mentiras que no pueden demostrar, porque a mí nunca me pagaron un centavo de intereses. Hasta la fecha, nunca me pagaron. Y pensemos que terminan de pagarme todo el dinero entero, que voy a recibir un 5,5% (de intereses), es menos de la mitad de lo que le han cobrado a Peñarol históricamente siempre”.

El dirigente dijo que el interés que genera el dinero que prestó al club lo va a donar al básquetbol, como informó Referí en enero, y a otros deportes del club. "Miren las camitas y hablen con el que quieran de las disciplinas que he apoyado y lo hago desinteresadamente, porque quiero al Peñarol Atlético, porque ese fue el proyecto del que hablé cuando le pedí al socio el voto. Esa es la idea que quiero en Peñarol. Un Peñarol sin básquetbol no lo puedo concebir”.